Регоператор «Магнит» не согласился с решением омского облсуда и готовит апелляцию

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Региональный оператор по вывозу мусора «Магнит» планирует подать апелляцию на решение омского Областного суда. Об этом сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе компании.
Федеральная антимонопольная служба пытались доказать факт завышения тарифа в 2021 году. Но в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы огласил решение, в котором говорится, что «Магнит» заключал договоры по рыночной цене и не оплачивал услуги по завышенной стоимости.
Омский областной суд же встал на сторону прокурора и признал установленные ООО «Магнит» тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов завышенными. Согласно решению, РЭК обязали принять новый нормативный правовой акт, который будет регулировать правоотношения с регоператором. Для этого региональной энергетической комиссии следует проанализировать стоимость фактически оказанных регоператором услуг и вычесть из тарифа необоснованные расходы.
«Регоператор категорически не согласен с решением Омского областного суда, в настоящий момент оно не вступило в силу. ООО „Магнит“ готовит апелляционную жалобу и будет доказывать законность своих действий в вышестоящей судебной инстанции. Окончательное решение будет вынесено ориентировочно через полгода», — сообщили в пресс-службе компании.
Также сегодня, 14 апреля, в РЭК рассказали, что повторно проверят расходы «Магнита» на вывоз мусора после решения суда.