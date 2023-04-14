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Регоператор «Магнит» не согласился с решением омского облсуда и готовит апелляцию

14 апреля 2023, 10:23
Фото: 1MI
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Омский областной суд признал установленные ООО «Магнит» тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов завышенными.

Региональный оператор по вывозу мусора «Магнит» планирует подать апелляцию на решение омского Областного суда. Об этом сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе компании.

Федеральная антимонопольная служба пытались доказать факт завышения тарифа в 2021 году. Но в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы огласил решение, в котором говорится, что «Магнит» заключал договоры по рыночной цене и не оплачивал услуги по завышенной стоимости.

Омский областной суд же встал на сторону прокурора и признал установленные ООО «Магнит» тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов завышенными. Согласно решению, РЭК обязали принять новый нормативный правовой акт, который будет регулировать правоотношения с регоператором. Для этого региональной энергетической комиссии следует проанализировать стоимость фактически оказанных регоператором услуг и вычесть из тарифа необоснованные расходы.

«Регоператор категорически не согласен с решением Омского областного суда, в настоящий момент оно не вступило в силу. ООО „Магнит“ готовит апелляционную жалобу и будет доказывать законность своих действий в вышестоящей судебной инстанции. Окончательное решение будет вынесено ориентировочно через полгода», — сообщили в пресс-службе компании.

Также сегодня, 14 апреля, в РЭК рассказали, что повторно проверят расходы «Магнита» на вывоз мусора после решения суда. 

В Омске РЭК повторно проверит расходы «Магнита» на вывоз мусора после решения суда
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В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
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#Евгений Игишев#Магнит#Мусор#Вывоз мусора#Рэк#РЭК Омской области#Суд#Арбитражный суд#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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