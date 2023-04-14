Регоператор «Магнит» не согласился с решением омского облсуда и готовит апелляцию

Федеральная антимонопольная служба пытались доказать факт завышения тарифа в 2021 году. Но в декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы огласил решение, в котором говорится, что «Магнит» заключал договоры по рыночной цене и не оплачивал услуги по завышенной стоимости.