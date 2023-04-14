Работников омского колледжа наказали за пожар с нарушением техники безопасности

Проверка показала, что в колледже грубо нарушались требования пожарной безопасности, а причиной пожара стали нарушения при огневых работах и отсутствие наряда-допуска на их выполнение. Перед ЧП в помещении проводили резку металла инструментом, из-за которого образовывались искры.