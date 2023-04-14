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Работников омского колледжа наказали за пожар с нарушением техники безопасности

14 апреля 2023, 04:47
Фото: 1MI
Пожар произошел из-за нарушений правил безопасности
Директор образовательного заведения получил представление, а работник, отвечавший за пожарную безопасность - дисциплинарное взыскание.

Прокуратура Кировского округа города Омска со специалистами контролирующих органов проверила, как соблюдается законодательство об образовании в части создания безопасных условий пребывания и обучения в деятельности БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий».

«Поводом для проверки стало возгорание, которое произошло в январе 2023 в неэксплуатируемом помещении учебного корпуса, где проводился ремонт», - пояснили в прокуратуре Омской области.

Проверка показала, что в колледже грубо нарушались требования пожарной безопасности, а причиной пожара стали нарушения при огневых работах и отсутствие наряда-допуска на их выполнение. Перед ЧП в помещении проводили резку металла инструментом, из-за которого образовывались искры.

«Также установлено, что система пожарной сигнализации в помещениях мастерских колледжа находилась в неисправном состоянии, не обеспечивалось своевременное обслуживание источников внутреннего противопожарного водоснабжения, -пожарные краны, не проводились эксплуатационные испытания пожарных лестниц», - сообщили в региональной прокуратуре.

По результатам проверки прокурор Кировского округа внес директору колледжа представление. Сейчас этот акт уже рассмотрен, принимаются меры для устранения всех нарушений, отправлены заявки на финансирование.

Помимо этого должностное лицо колледжа, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Общество#Город#Происшествия#Прокуратура#Пожары#Проверка прокуратуры#Василий Попов
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