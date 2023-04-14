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Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске

14 апреля 2023, 08:54
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, что будет со скейт-парком на «Зеленом острове» в Омске

Износившуюся за несколько лет площадку нужно ремонтировать.

Накануне горожане забили тревогу в паблике «Инцидент Омск», когда увидели, что на «Зеленом острове» разбирают скейт-парк. Он простоял на том месте порядка десяти лет. Пользователи предположили, что его сносят. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин успокоил омичей и объяснил, что за работы там проводятся.

Фото: ЧП "Омск"

Дело в том, что фанера скейт-парка сильно износилась и прогнила, болтовые соединения тоже уже никуда не годятся из-за образовавшейся ржавчины. Конструкция требует ремонта. Им займутся вскоре после переноса площадки на новое место.

Сокин рассказал, что, обсудив идею со скейтерами и Александром Райтом, который развивал этот проект, администрация приняла решение перенести парк в юго-западную часть «Зеленого острова», ближе к зданию СибГУФКа. Там находятся хоккейная коробка, место для ворк-аута. Будет логично, если скейт-парк перенесут в спортивную зону, где размещены другие площадки для активного отдыха и спорта.

Более того, утвержденная в 2020 году концепция развития «Зеленого острова» подразумевает то, что зоне для спорта отведена как раз та территория, что ближе к учебному заведению. Глава Центра компетенций также рассказал, когда вновь откроется скейт-парк.

«Отремонтировать площадку хотим до конца весны. К началу лета, к 1 июня, она будет перенесена, заменены прогнившие фанеры и перебраны болтовые соединения. Это большая работа, которая требует сил, средств и времени», — сообщил Городу55 Алексей Сокин.

На освободившейся территории, где раньше стоял скейт-парк, собираются поставить бесплатную игровую площадку для детей от трех до десяти лет. А пока что спикер предложил скейтерам пользоваться площадкой у остановки «Турист» в центре города.

Накануне Дня города в Омске открыли новый скейт-парк
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#Алина Ясинская#Зеленый остров#Скейт-парк#Детская площадка#Общество#Город#Жалобы#Новости#Омск#Алексей Сокин
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