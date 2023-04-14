Сокин рассказал, что, обсудив идею со скейтерами и Александром Райтом, который развивал этот проект, администрация приняла решение перенести парк в юго-западную часть «Зеленого острова», ближе к зданию СибГУФКа. Там находятся хоккейная коробка, место для ворк-аута. Будет логично, если скейт-парк перенесут в спортивную зону, где размещены другие площадки для активного отдыха и спорта.