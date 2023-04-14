Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Накануне горожане забили тревогу в паблике «Инцидент Омск», когда увидели, что на «Зеленом острове» разбирают скейт-парк. Он простоял на том месте порядка десяти лет. Пользователи предположили, что его сносят. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин успокоил омичей и объяснил, что за работы там проводятся.
Дело в том, что фанера скейт-парка сильно износилась и прогнила, болтовые соединения тоже уже никуда не годятся из-за образовавшейся ржавчины. Конструкция требует ремонта. Им займутся вскоре после переноса площадки на новое место.
Сокин рассказал, что, обсудив идею со скейтерами и Александром Райтом, который развивал этот проект, администрация приняла решение перенести парк в юго-западную часть «Зеленого острова», ближе к зданию СибГУФКа. Там находятся хоккейная коробка, место для ворк-аута. Будет логично, если скейт-парк перенесут в спортивную зону, где размещены другие площадки для активного отдыха и спорта.
Более того, утвержденная в 2020 году концепция развития «Зеленого острова» подразумевает то, что зоне для спорта отведена как раз та территория, что ближе к учебному заведению. Глава Центра компетенций также рассказал, когда вновь откроется скейт-парк.
«Отремонтировать площадку хотим до конца весны. К началу лета, к 1 июня, она будет перенесена, заменены прогнившие фанеры и перебраны болтовые соединения. Это большая работа, которая требует сил, средств и времени», — сообщил Городу55 Алексей Сокин.
На освободившейся территории, где раньше стоял скейт-парк, собираются поставить бесплатную игровую площадку для детей от трех до десяти лет. А пока что спикер предложил скейтерам пользоваться площадкой у остановки «Турист» в центре города.