Полечимся в другой раз. В Омской области взлетели цены на лекарства

Согласно информации Омскстата, за первые три месяца этого года стоимость жизненно важных лекарств выросла в среднем на 0,4%. Больше всего выросли цены на фурасемид, который часто выписывают пациентам с проблемами сердца, легких и почек, чтобы снять отеки. Препарат стал дороже на 12,5%.