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Published Сегодня, 04:53

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Полечимся в другой раз. В Омской области взлетели цены на лекарства

14 апреля 2023, 04:53
Фото: Город55

В омских аптеках подскочили цены на жизненно необходимые препараты

Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Согласно информации Омскстата, за первые три месяца этого года стоимость жизненно важных лекарств выросла в среднем на 0,4%. Больше всего выросли цены на фурасемид, который часто выписывают пациентам с проблемами сердца, легких и почек, чтобы снять отеки. Препарат стал дороже на 12,5%.

Спазмолитик дротаверин также подскочил в цене на 4,6%. Аскорбиновая кислота за январь–март 2023 года подрожала на 3,5%. Стоимость антибиотика цефтриаксон выросла на 3,1%. При этом дешевле стали супрастин (на 5,0%), амлодипин (на 4,6%), ксарелто (на 3,9%), натрия хлорид (на 3,7%), АЦЦ (на 3,4%) и амбоксол (на 3,4%).

Другие фармацевтические средства также выросли в цене. Повысилась стоимость отечественных йода (на 6,5%), поливитаминов (на 4,4%) и флуоцинолона ацетонид (на 3,1%). В линейке зарубежных препаратов больше всего подорожал синупрет. Афобазол, аципол, таурин, комбинированные анальгетики, эссенциале форте, мидокалм и ренгалин вместе с тем стали дешевле на 3,1-8,3%.

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#Алина Ясинская#Лекарства#Цены на лекарства#Жизненно важные лекарства#Омскстат#Экономика#Общество#Здоровье#Новости#Омск
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