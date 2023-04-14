Полечимся в другой раз. В Омской области взлетели цены на лекарства

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Согласно информации Омскстата, за первые три месяца этого года стоимость жизненно важных лекарств выросла в среднем на 0,4%. Больше всего выросли цены на фурасемид, который часто выписывают пациентам с проблемами сердца, легких и почек, чтобы снять отеки. Препарат стал дороже на 12,5%.
Спазмолитик дротаверин также подскочил в цене на 4,6%. Аскорбиновая кислота за январь–март 2023 года подрожала на 3,5%. Стоимость антибиотика цефтриаксон выросла на 3,1%. При этом дешевле стали супрастин (на 5,0%), амлодипин (на 4,6%), ксарелто (на 3,9%), натрия хлорид (на 3,7%), АЦЦ (на 3,4%) и амбоксол (на 3,4%).
Другие фармацевтические средства также выросли в цене. Повысилась стоимость отечественных йода (на 6,5%), поливитаминов (на 4,4%) и флуоцинолона ацетонид (на 3,1%). В линейке зарубежных препаратов больше всего подорожал синупрет. Афобазол, аципол, таурин, комбинированные анальгетики, эссенциале форте, мидокалм и ренгалин вместе с тем стали дешевле на 3,1-8,3%.