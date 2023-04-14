"Норникель" рассказал о ходе реализации программы "Цифровой инвестор"

У некоторых все же возникли вопросы – не использует ли главный акционер данную возможность для наращивания своего пакета акций? Не будут ли возражать против этого «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, получившие в предшествующие годы дивиденды от «Норникеля» в размере 500 миллиардов рублей?