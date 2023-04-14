"Норникель" рассказал о ходе реализации программы "Цифровой инвестор"

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Для этого эмитент «Цифровые активы» с 1 мая до 31 декабря 2023 года приобретет до 0,27% акций горно-металлургической компании на сумму 6,27 миллиарда рублей, пишет издание newizv.ru.
Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин заявил, что в этом году в пилотном режиме будет запущена программа «Цифровой инвестор». По итогам ее реализации эксперты дадут оценку удобству цифровых финансовых активов (ЦФА) для сотрудников, а также их востребованности.
Оборот ЦФА станет возможным на первой российской лицензированной блокчейн-платформе «Атомайз».
На сегодняшний день эксперты отмечают три основных положительных момента проекта для пользователей. Первый связан с возможностью дробить токены, что позволяет привлекать инвесторов даже с небольшими суммами. Второй плюс – это прозрачность инвестиций, которую обеспечивают технологии распределенного реестра. Третий положительный момент заключается в отсутствии посредников в отношениях инвестора и предприятия.
У некоторых все же возникли вопросы – не использует ли главный акционер данную возможность для наращивания своего пакета акций? Не будут ли возражать против этого «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, получившие в предшествующие годы дивиденды от «Норникеля» в размере 500 миллиардов рублей?
В ГМК на это ответили, что количество акций в мотивационной программе составляет одну четвертую часть процента. Это крайне мало для наращивания доли главы предприятия в ущерб другим владельцам акций. Напротив, Владимир Потанин и «Норникель» работают над расширением социальной политики, стремясь превратить промышленный гигант в «народное предприятие».