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Квартиры в Омске стали активно покупать жители Челябинска, Питера и Новосибирска

14 апреля 2023, 07:04
Фото: 1MI
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За первые три месяца 2023 года жители других регионов приобрели 1112 объектов недвижимости на территории Омской области.

В Омском Росреестре поделились статистикой за 1 квартал 2023 года по итогам приема документов по экстерриториальному принципу.

Недвижимостью на территории Омской области, как оказалось, заинтересовались 1112 жителей других регионов. Больше всего квартир купили:

  • Жители Челябинской области — 468 заявлений о регистрации недвижимости (42% от общего числа заявлений);
  • Жители Новосибирской области — 105 заявлений (9% от общего числа заявлений);
  • Жители Ленинградской области — 58 заявлений (5% от общего количества заявлений).

Предпочтения омичей, как рассказали в Управлении Росреестра, не изменились. За первые три месяца 2023 года жители Омской области подали 660 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации прав. Это, кстати, больше чем в октябре–декабре 2022 года: тогда омичи оставили 432 заявления.

Омичи покупали квартиры в Новосибирской области (124 заявления), Москве (77 заявлений), Тюменской области (69 заявлений), Краснодарском крае (60 заявлений) и Санкт-Петербурге (50 заявлений).

В Омске цены на квартиры-студии за год выросли на 103,8%
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#Юлия Истомина#Квартиры#Недвижимость#Покупка#Росреестр#Заявление#Город#Новости#Омск#Омская область
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