Квартиры в Омске стали активно покупать жители Челябинска, Питера и Новосибирска

Предпочтения омичей, как рассказали в Управлении Росреестра, не изменились. За первые три месяца 2023 года жители Омской области подали 660 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации прав. Это, кстати, больше чем в октябре–декабре 2022 года: тогда омичи оставили 432 заявления.