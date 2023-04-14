Квартиры в Омске стали активно покупать жители Челябинска, Питера и Новосибирска

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Омском Росреестре поделились статистикой за 1 квартал 2023 года по итогам приема документов по экстерриториальному принципу.
Недвижимостью на территории Омской области, как оказалось, заинтересовались 1112 жителей других регионов. Больше всего квартир купили:
Предпочтения омичей, как рассказали в Управлении Росреестра, не изменились. За первые три месяца 2023 года жители Омской области подали 660 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации прав. Это, кстати, больше чем в октябре–декабре 2022 года: тогда омичи оставили 432 заявления.
Омичи покупали квартиры в Новосибирской области (124 заявления), Москве (77 заявлений), Тюменской области (69 заявлений), Краснодарском крае (60 заявлений) и Санкт-Петербурге (50 заявлений).