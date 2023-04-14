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Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества

14 апреля 2023, 09:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд полностью удовлетворил иск «Акции», связанный с фасадом памятника культуры в центре Омска.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску холдинговой компании «Акция» к региональному министерству имущественных отношений. Напомним, что «Акция» сейчас принадлежит бывшему депутату Государственной думы Андрею Голушко и бывшей жене бывшего депутата Законодательного собрания Сергея Калинина Екатерине Талызиной, а в прошлом Калинин сам был одним из совладельцев компании.

Тяжба связана с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним. В общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно. В декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку. Та успела до этого перечислить 6,6 млн рублей, которые не смогла получить назад.

— Министерство… указало на то, что исполнило свои обязательства по договору купли-продажи в полном объеме (предоставило объект недвижимости и земельный участок без недостатков), — говорится в одном из судебных документов, — в то время как задолженность за пользование земельным участком и объектом недвижимости ООО «ХК „Акция“ не выплачена, на то, что в договоре купли-продажи от 11.03.2019 отсутствует условие о возврате денежных средств в случае расторжения такого договора, и на то, что ООО „ХК „Акция“ фактически пользовалось спорными объектами недвижимости с марта 2019 года.

Чиновники не только не вернули деньги: они подали иск о взыскании с «Акции» еще 7,3 млн рублей за землю и фасад здания. Город55 писал о том, что эти требования министерства были признаны необоснованными уже в трех инстанциях и что минимущества подало жалобу в Верховный суд. В ответ на иск «Акции» чиновники подали еще один, требуя 909 тысяч рублей за использование земельного участка в качестве автостоянки.

Иск «Акции» был рассмотрен в суде первой инстанции. 11 апреля было вынесено решение: требования истца удовлетворить в полном объеме. Встречный иск министерства суд отклонил, так как счел использование муниципальной земли под парковку недоказанным.

В деле наверняка рано ставить точку. Учитывая упорство, с которым чиновники прошли всю российскую судебную вертикаль из-за иска на 7 млн, можно предположить, что и с необходимостью платить «Акции» они не смирятся так легко.

 

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#Николай Эйхвальд#Суд#Город#Новости#Андрей Голушко
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