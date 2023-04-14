Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества

Тяжба связана с фасадом полуразрушенного здания по адресу Тарская, 8, которое является памятником культуры регионального значения. В марте 2019 года «Акция» заключила договор о покупке фасада с рассрочкой на пять лет и ежемесячными взносами — 16 666 рублей 66 копеек за сам фасад и 383 333 рубля 33 копейки за землю под ним. В общей сложности получались 1 миллион и 23 миллиона соответственно. В декабре 2021 года арбитражный суд расторг договор и обязал «Акцию» вернуть покупку. Та успела до этого перечислить 6,6 млн рублей, которые не смогла получить назад.