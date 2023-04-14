Хоценко дал старт строительству нового животноводческого комплекса в Омской области

В Омской области начали реализацию нового инвестиционного проекта капиталоемкостью 2,5 млрд рублей на базе ПКЗ «Омский». Это не только единственное предприятие в Сибири со статусом племенного завода по разведению высококлассных лошадей русской и орловской рысистых пород, а также русской тяжеловозной, но и один из крупнейших сельхозпроизводителей Марьяновского района — занимается растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота красной степной породы.