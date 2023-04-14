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Хоценко дал старт строительству нового животноводческого комплекса в Омской области

14 апреля 2023, 08:48
Фото: Правительство Омской области
Проект планируют закончить к февралю 2024 года

В Омской области начали реализацию нового инвестиционного проекта капиталоемкостью 2,5 млрд рублей на базе ПКЗ «Омский». Это не только единственное предприятие в Сибири со статусом племенного завода по разведению высококлассных лошадей русской и орловской рысистых пород, а также русской тяжеловозной, но и один из крупнейших сельхозпроизводителей Марьяновского района — занимается растениеводством и выращиванием крупного рогатого скота красной степной породы.

Виталий Хоценко побывал на площадке современного элеваторного хозяйства этого предприятия. Новые сушильные установки зернового тока — первая очередь еще одного инвестпроекта ПКЗ «Омский». Сейчас здесь строят склад, вместимостью до до 50 тысяч тонн зерна. Второй очередью комплекса будет комбикормовый завод мощностью 2,5 тысячи тонн готовой продукции в месяц. Первая очередь обошлась предприятию в 130 млн рублей, а реализация всего проекта оценивается в 250 млн рублей.

На другой площадке предприятия стартовало строительство молочно-товарной фермы на 1 800 голов коров производственной мощностью 16,2 тысячи тонн молока в год. В закладке фундамента будущего животноводческого комплекса принял участие врио губернатора Виталий Хоценко. На первом блоке в основании сооружения глава региона написал: «Успехов! Увидимся в феврале 2024 года». К этому сроку должна быть сдана первая очередь молочно-товарной фермы.

ПКЗ «Омский» занимается также расширением производства по переработке молока. Это направление предприятие запустило 2 года назад. Стартовали с 10 тонн переработки молока в сутки. Сейчас запускают вторую очередь производства с увеличением объёмов переработки до 20 тонн в сутки.

Виталий Хоценко продолжит рабочую поездку в Марьяновском районе, где также посетит объекты социальной сферы, побывает на предприятиях, встретится с управленческим и хозяйственным активом района.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Экономика#Строительство#Сельское хозяйство#Марьяновский район#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко
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