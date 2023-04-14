Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Эксперт объяснил, почему ВАЗ берет готовую конструкцию для нового кроссовера

14 апреля 2023, 11:24
Главный редактор радио "Автодор" и автомобильный эксперт Антон Чуйкин прокомментировал новость о том, что "Автоваз" начнет производство нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan уже в июне этого года.

Чуйкин в интервью Pravda.RU отметил, что создание автомобиля с нуля потребовало бы значительных временных и финансовых затрат, поэтому единственным выходом было взять готовую конструкцию и наладить ее сборку у себя на производстве.

Он также напомнил, что "Автоваз" традиционно работает в доступном сегменте рынка, поэтому для заполнения других классов автомобилей они сотрудничают с партнерами и берут их конструкции, организуя сборку под своими шильдиками. Эта практика, по словам эксперта, распространена во всем мире.

Подпишитесь
«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
Сегодня, 04:29
Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом
Сегодня, 03:15
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Сегодня, 08:54
Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества
Сегодня, 09:05
В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 05:32
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Сегодня, 02:28