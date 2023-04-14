Эксперт объяснил, почему ВАЗ берет готовую конструкцию для нового кроссовера

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Чуйкин в интервью Pravda.RU отметил, что создание автомобиля с нуля потребовало бы значительных временных и финансовых затрат, поэтому единственным выходом было взять готовую конструкцию и наладить ее сборку у себя на производстве.
Он также напомнил, что "Автоваз" традиционно работает в доступном сегменте рынка, поэтому для заполнения других классов автомобилей они сотрудничают с партнерами и берут их конструкции, организуя сборку под своими шильдиками. Эта практика, по словам эксперта, распространена во всем мире.