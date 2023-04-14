Эксперт объяснил, почему ВАЗ берет готовую конструкцию для нового кроссовера

Он также напомнил, что "Автоваз" традиционно работает в доступном сегменте рынка, поэтому для заполнения других классов автомобилей они сотрудничают с партнерами и берут их конструкции, организуя сборку под своими шильдиками. Эта практика, по словам эксперта, распространена во всем мире.