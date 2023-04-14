Александр Крылов объяснил, почему финал МХЛ пройдет не на омской G-Drive Арене

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему «Омские ястребы» проведут все матчи финала Кубка Харламова на льду хоккейной академии, а не на современной G-Drive Арене.
«Мы не отказываемся от G-Drive Арены. С одной стороны мы придерживаемся спортивного принципа, с другой — коммерческих условий, который позволяют нам либо открывать Арену, либо нет. И все аншлаги, которые были на матчах, говорят о том, что мы принимаем правильные решения», — ответил на вопросы журналистов Александр Крылов.
Можно предположить, что под спортивным принципом имеется в виду нежелание самой команды МХЛ «Омские ястребы» менять лед Академии на G-Drive Арену: среди хоккеистов есть мнение, что лед на новой Арене «нефартовый».
Напомним, что последний раз «Омские ястребы» выходили в финал Кубка Харламова 10 лет назад, и тогда все матчи проходили на льду «Арены Омск» при полном аншлаге. Не исключено, что подобное можно было ожидать и сейчас, учитывая, что после вылета «Авангарда» из плей-офф Омск, по сути, остался без большого хоккея.