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Александр Крылов объяснил, почему финал МХЛ пройдет не на омской G-Drive Арене

14 апреля 2023, 06:33
Фото: ХК Авангард
Александр Крылов
За Кубок Харламова «Омские ястребы» будут биться на льду Хоккейной академии «Авангард», которая вмещает около 1400 зрителей.

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему «Омские ястребы» проведут все матчи финала Кубка Харламова на льду хоккейной академии, а не на современной G-Drive Арене.

«Мы не отказываемся от G-Drive Арены. С одной стороны мы придерживаемся спортивного принципа, с другой — коммерческих условий, который позволяют нам либо открывать Арену, либо нет. И все аншлаги, которые были на матчах, говорят о том, что мы принимаем правильные решения», — ответил на вопросы журналистов Александр Крылов.
Александр Крылов/видео Спорт-Экспресс
Видео: Город55

Можно предположить, что под спортивным принципом имеется в виду нежелание самой команды МХЛ «Омские ястребы» менять лед Академии на G-Drive Арену: среди хоккеистов есть мнение, что лед на новой Арене «нефартовый».

Напомним, что последний раз «Омские ястребы» выходили в финал Кубка Харламова 10 лет назад, и тогда все матчи проходили на льду «Арены Омск» при полном аншлаге. Не исключено, что подобное можно было ожидать и сейчас, учитывая, что после вылета «Авангарда» из плей-офф Омск, по сути, остался без большого хоккея.

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#Общество#Город#Василий Попов#Видео#Хоккей#Авангард#Омские ястребы#МХЛ#G-Drive Арена#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов
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