Александр Крылов объяснил, почему финал МХЛ пройдет не на омской G-Drive Арене

Напомним, что последний раз «Омские ястребы» выходили в финал Кубка Харламова 10 лет назад, и тогда все матчи проходили на льду «Арены Омск» при полном аншлаге. Не исключено, что подобное можно было ожидать и сейчас, учитывая, что после вылета «Авангарда» из плей-офф Омск, по сути, остался без большого хоккея.