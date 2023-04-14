Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Изображение материала

42% омичей заявили, что сталкиваются с психологическим насилием на работе

14 апреля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
Основными проявлениями абьюза на работе омичи считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс.

Четверо из десяти омичей сталкивались с абьюзом на работе. Такую статистику приводит сервис по поиску работы SuperJob. Под абьюзом чаще всего подразумевают несоблюдение трудового кодекса и унижения со стороны начальства. Опрос провели среди работающих жителей Омской области в возрасте от 25 до 34 лет.

42% респондентов рассказали, что сталкиваются на работе с психологическим насилием, в то время как 47% ничего подобного в своем коллективе не замечали. Омичи считают проявлением абьюза неоплачиваемую сверхурочную работу, задержку зарплаты, выполнение задач, не входящих в список должностных обязанностей. Так ответили 34% опрашиваемых. 27% респондентов столкнулись с злоупотреблением властью со стороны начальства, 17% — с унижениями, 15% — с эмоциональным давлением.

Ранее омичи рассказали, какого пола должен быть руководитель. 7% работников из Омской области признались, что предпочитают руководителей-женщин.

Как избежать выгорания на работе: советы эксперта
Узнать подробнее
Никаких больше мемов. Омичи остались без работы из-за любви к соцсетям
Узнать подробнее
#Работа#Вакансии#Абьюз#Статистика#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
Сегодня, 04:29
Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом
Сегодня, 03:15
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Сегодня, 08:54
Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества
Сегодня, 09:05
В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 05:32
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Сегодня, 02:28