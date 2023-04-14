42% омичей заявили, что сталкиваются с психологическим насилием на работе

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Четверо из десяти омичей сталкивались с абьюзом на работе. Такую статистику приводит сервис по поиску работы SuperJob. Под абьюзом чаще всего подразумевают несоблюдение трудового кодекса и унижения со стороны начальства. Опрос провели среди работающих жителей Омской области в возрасте от 25 до 34 лет.
42% респондентов рассказали, что сталкиваются на работе с психологическим насилием, в то время как 47% ничего подобного в своем коллективе не замечали. Омичи считают проявлением абьюза неоплачиваемую сверхурочную работу, задержку зарплаты, выполнение задач, не входящих в список должностных обязанностей. Так ответили 34% опрашиваемых. 27% респондентов столкнулись с злоупотреблением властью со стороны начальства, 17% — с унижениями, 15% — с эмоциональным давлением.
Ранее омичи рассказали, какого пола должен быть руководитель. 7% работников из Омской области признались, что предпочитают руководителей-женщин.