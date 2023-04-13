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Житель Омской области под камерами «прихватил» кошелек пенсионерки

13 апреля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Кошелек задержанный успел выбросить
Видеозапись и помогла оперативникам менее чем за час выследить и задержать воришку.

В Оконешниковском районе Омской области полицейские в максимально сжатые сроки задержали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки в одном из магазинов районного центра.

«Потерпевшая рассказала, что по своей невнимательности оставила кошелек на прилавке, а сама пошла в торговый зал за покупками. Пропажу пенсионерка обнаружила только во время расчета на кассе. Ущерб составил около 5 750 рублей», — рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.

Прибывшие на место преступления оперативники выяснили, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения. На записи силовики увидели, что пока женщина выкладывала свои покупки на кассе, некий мужчина «прихватил» ее кошелек и быстро удалился. В этом неизвестном полицейские без труда узнали ранее судимого жителя райцентра.

Подозреваемый украл кошелек под камерами видеонаблюдения
Видео: УМВД по Омской области

Оперативники пошли по маршруту, по которым мог уйти подозреваемый и вскоре настигли того недалеко от магазина, где и задержали. Кошелек задержанный успел выбросить, а вот деньги потратить не успел. Наличность изъяли.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», уточнили в полиции.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Кража#Новости#Омск#Омская область#Россия#Оконешниковский район#Видео
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