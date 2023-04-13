Житель Омской области под камерами «прихватил» кошелек пенсионерки

Прибывшие на место преступления оперативники выяснили, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения. На записи силовики увидели, что пока женщина выкладывала свои покупки на кассе, некий мужчина «прихватил» ее кошелек и быстро удалился. В этом неизвестном полицейские без труда узнали ранее судимого жителя райцентра.