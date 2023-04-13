Житель Омской области под камерами «прихватил» кошелек пенсионерки

Posted 13 апреля 2023, 06:24
Published 13 апреля 2023, 06:24
Modified 1 декабря 2024, 07:00
Updated 1 декабря 2024, 07:00
В Оконешниковском районе Омской области полицейские в максимально сжатые сроки задержали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки в одном из магазинов районного центра.
«Потерпевшая рассказала, что по своей невнимательности оставила кошелек на прилавке, а сама пошла в торговый зал за покупками. Пропажу пенсионерка обнаружила только во время расчета на кассе. Ущерб составил около 5 750 рублей», — рассказали Городу55 в УМВД по Омской области.
Прибывшие на место преступления оперативники выяснили, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения. На записи силовики увидели, что пока женщина выкладывала свои покупки на кассе, некий мужчина «прихватил» ее кошелек и быстро удалился. В этом неизвестном полицейские без труда узнали ранее судимого жителя райцентра.
Оперативники пошли по маршруту, по которым мог уйти подозреваемый и вскоре настигли того недалеко от магазина, где и задержали. Кошелек задержанный успел выбросить, а вот деньги потратить не успел. Наличность изъяли.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», уточнили в полиции.