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Жена Ильи Фридмана завладела еще одной фирмой

13 апреля 2023, 06:32
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Наталье Фридман теперь принадлежит ООО «Центр».

У общества с ограниченной ответственностью «Центр», зарегистрированного в Омске, сменился собственник. С 12 апреля уставной капитал фирмы полностью принадлежит Наталье Владимировне Фридман — представительнице известной предпринимательской семьи, жене Ильи Геннадьевича Фридмана.

«Центр» специализируется на «управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Его директор — Наталья Диль, которая параллельно руководит компаниями «Компас» и «Фармаком» с той же специализацией, принадлежащими Владимиру Когану.

Отметим, что Наталья Фридман связана с еще целым рядом семейных бизнес-активов. В прошлом она владела и руководила гостиницей «Маяк», ей принадлежали 69% ООО «Аптека Евромед», сейчас принадлежат 17% ООО «Санаторий Евромед», 100% «Сибирских мотелей» и «Омскпромпроекта». Вдвоем с сыном, Марком Фридманом, Наталья Фридман владеет сетью кондитерских «Люклер».

В 2013–2019 годах Фридман была единственным собственником компании «Красный квадрат», строившей, в частности, жилой микрорайон «Рябиновка». Интересно, что председателем правления ЖСК «Рябиновка» является Сергей Надежин — предыдущий владелец ООО «Центр».

 

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#Николай Эйхвальд#Фридманы#Бизнес#Наталья Фридман
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