Жена Ильи Фридмана завладела еще одной фирмой

Отметим, что Наталья Фридман связана с еще целым рядом семейных бизнес-активов. В прошлом она владела и руководила гостиницей «Маяк», ей принадлежали 69% ООО «Аптека Евромед», сейчас принадлежат 17% ООО «Санаторий Евромед», 100% «Сибирских мотелей» и «Омскпромпроекта». Вдвоем с сыном, Марком Фридманом, Наталья Фридман владеет сетью кондитерских «Люклер».