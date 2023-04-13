Жена Ильи Фридмана завладела еще одной фирмой

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
У общества с ограниченной ответственностью «Центр», зарегистрированного в Омске, сменился собственник. С 12 апреля уставной капитал фирмы полностью принадлежит Наталье Владимировне Фридман — представительнице известной предпринимательской семьи, жене Ильи Геннадьевича Фридмана.
«Центр» специализируется на «управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Его директор — Наталья Диль, которая параллельно руководит компаниями «Компас» и «Фармаком» с той же специализацией, принадлежащими Владимиру Когану.
Отметим, что Наталья Фридман связана с еще целым рядом семейных бизнес-активов. В прошлом она владела и руководила гостиницей «Маяк», ей принадлежали 69% ООО «Аптека Евромед», сейчас принадлежат 17% ООО «Санаторий Евромед», 100% «Сибирских мотелей» и «Омскпромпроекта». Вдвоем с сыном, Марком Фридманом, Наталья Фридман владеет сетью кондитерских «Люклер».
В 2013–2019 годах Фридман была единственным собственником компании «Красный квадрат», строившей, в частности, жилой микрорайон «Рябиновка». Интересно, что председателем правления ЖСК «Рябиновка» является Сергей Надежин — предыдущий владелец ООО «Центр».