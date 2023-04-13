Ждали три года. В Омской области жители деревни самостоятельно отремонтировали дорогу

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Жители Большеречья устали дожидаться обещанного ремонта дороги и решили своими силами избавиться от многочисленных ям на улице Трудовой переулок.
Результатами своей работы большереченцы поделились в паблике «ЧП Большеречье». На опубликованных видео видно, что к ремонту присоединились и дети, и взрослые, проживающиеся в 4-м микрорайоне. Местные жители, кстати, называют его Простоквашино.
«Все соседи собрались одной дружной семьей и сделали себе дорогу! Сложились деньгами и заказали глину, землю и кирпич и улучшили себе дорожный путь», — рассказывает автор поста.
По словам местных жителей, отремонтировать дорогу, на которой каждую весну застревали машины, представители районной администрации обещали на протяжении последних трех лет. Но до конкретных действий так и не дошло, поэтому пришлось брать дело в свои руки.
В комментариях однако не все одобрили подобный ремонт и напомнили, что теперь жителям микрорайона за самовольный ремонт дорог могут грозить штрафы.
Напомним, ранее на состояние дороги Русская Поляна — Сибиряк пожаловалась жительница села Сибирское. Участок протяженностью 46 км соединяет несколько крупных сел, однако дорожное полотно последний раз комплексно ремонтировали еще при губернаторе Леониде Полежаеве. Теперь сельским жителям приходится тратить несколько часов на его преодоление.