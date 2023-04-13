Врач Тараско объяснила, какие признаки указывают на проблемы с печенью

Некоторые признаки могут указывать на наличие проблем с печенью. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала об этом и поделилась советами о том, на какие симптомы стоит обратить внимание.