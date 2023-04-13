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Published Сегодня, 14:35

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Врач Тараско объяснила, какие признаки указывают на проблемы с печенью

13 апреля 2023, 14:35
Некоторые признаки могут указывать на наличие проблем с печенью. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала об этом и поделилась советами о том, на какие симптомы стоит обратить внимание.

Согласно медику, усталость, частые головные боли и простудные заболевания могут указывать на проблемы с печенью. Также признаками могут быть изменение цвета стула, проблемы с пищеварением и появление акне на коже, пишет 360tv.ru.

«Основная функция печени — выводить из организма продукты метаболизма, синтезировать витамины и множество других веществ. Не стоит мешать печени выполнять свои функции», — подчеркнула медик.

#Общество
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