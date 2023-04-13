Врач Тараско объяснила, какие признаки указывают на проблемы с печенью

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Согласно медику, усталость, частые головные боли и простудные заболевания могут указывать на проблемы с печенью. Также признаками могут быть изменение цвета стула, проблемы с пищеварением и появление акне на коже, пишет 360tv.ru.
«Основная функция печени — выводить из организма продукты метаболизма, синтезировать витамины и множество других веществ. Не стоит мешать печени выполнять свои функции», — подчеркнула медик.