Врач дала советы по сохранению здоровья суставов

Posted Сегодня, 21:40
Published Сегодня, 21:40
Modified Сегодня, 21:42
Updated Сегодня, 21:42
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Грубес советует регулярно заниматься силовыми и кардионагрузками, так как физическая активность стимулирует рост новых клеток в костях. Однако доктор предупреждает, что, при появлении болей в мышцах или суставах, онемении или покалывании, следует обратиться к физиотерапевту или ортопеду.
Грубес также рекомендует придерживаться диеты, богатой кальцием и витамином D, и обращать внимание на осанку при сидячей работе. Для правильной осанки на стуле следует сидеть, слегка опершись на спинку стула, согнуть бедра на угол, незначительно превышающий 90 градусов, и отвести ноги от тела, чтобы колени были согнуты под большим углом.
При необходимости врач может назначить физиотерапию для укрепления здоровья суставов. Грубес подчеркивает, что при травмах не следует обезболивать или лечить их холодом.