Врач дала советы по сохранению здоровья суставов

Грубес также рекомендует придерживаться диеты, богатой кальцием и витамином D, и обращать внимание на осанку при сидячей работе. Для правильной осанки на стуле следует сидеть, слегка опершись на спинку стула, согнуть бедра на угол, незначительно превышающий 90 градусов, и отвести ноги от тела, чтобы колени были согнуты под большим углом.