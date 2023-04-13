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Published Сегодня, 06:08

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Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа

13 апреля 2023, 06:08
Фото: Город55
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В омской полиции рассказали подробности инцидента с погибшим мужчиной

Город55 узнал подробности произошедшего.

Жильцы дома по улице Комсомольский городок вызвали полицейских ночью 9 апреля. Их обеспокоили крики и звуки разбивающегося стекла, а также запах газа в подъезде. Оказалось, что в одной из квартир буйствовал пьяный мужчина.

Когда патрульные приехали, то увидели на его предплечьях множественные порезы. Мужчина успел открыть в квартире газ, который прибывшие сотрудники быстро перекрыли. Агрессивно настроенный жилец держал в руках осколок стекла и отвертку, угрожая полицейским, что убьет их, а позже покончит с собой.

Мужчину просили успокоиться, но он не реагировал. Тогда полицейские вызвали скорую помощь и взялись за резиновые палки и наручники.

«При осмотре медиками задержанный продолжил вести себя агрессивно, в дальнейшем его состояние ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, он скончался», — рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Полиция запустила проверку по факту случившегося, чтобы оценить обоснованность действий правоохранителей. Ранее появилась информация о том, что в отношении выезжавших на вызов полицейских возбудили уголовное дело.

По информации источника Города55, погибшим был 45-летний ранее судимый мужчина. В 1993 году он совершил кражу, а в 2013-м — украл деньги с банковского счета. Смерть наступила от тупой травмы шеи, закрытой травме глаза, перелома ребер и сильного шока.

Омских полицейских подозревают в убийстве мужчины при задержании
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#Смерть#Задержание#Пьяный мужчина#Убийство#Происшествия#Новости#Омск#Алина Ясинская
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