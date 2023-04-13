Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа

Когда патрульные приехали, то увидели на его предплечьях множественные порезы. Мужчина успел открыть в квартире газ, который прибывшие сотрудники быстро перекрыли. Агрессивно настроенный жилец держал в руках осколок стекла и отвертку, угрожая полицейским, что убьет их, а позже покончит с собой.