В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич.
«Как считает следствие, сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли на вызов в одну из квартир в Комсомольском городке 9 апреля, явно превысили свои полномочия, применили к задержанному спецсредствва и жестоко его избили, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
На место инцидента вызвали врачей скорой, которым оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.
Следствие расценило эти действия как превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств и группой лиц. Также было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Все материалы объединены в одно производство.
Сейчас следователи изучают все нюансы этой истории.