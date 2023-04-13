В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании

Следствие расценило эти действия как превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств и группой лиц. Также было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Все материалы объединены в одно производство.