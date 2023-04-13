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В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании

13 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Потерпевший скончался на месте происшествия
Силовикам вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, группой лиц.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич.

«Как считает следствие, сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли на вызов в одну из квартир в Комсомольском городке 9 апреля, явно превысили свои полномочия, применили к задержанному спецсредствва и жестоко его избили, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

На место инцидента вызвали врачей скорой, которым оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

Следствие расценило эти действия как превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств и группой лиц. Также было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Все материалы объединены в одно производство.

Сейчас следователи изучают все нюансы этой истории.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Полиция#Смерть#Убийство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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