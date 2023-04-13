В Омске вернут 45 больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией

Напомним, в Омской области продолжает действовать режим повышенной готовности по COVID-19, пока что до 31 мая. В регионе сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. Во второй половине марта каждый день регистрировали по 166-176 новых случаев коронавируса. Однако в последние дни месяца уровень заболеваемости хоть и незначительно, но снизился — на 4,8%.