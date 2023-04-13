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В Омске вернут 45 больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией

13 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI
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Глава регионального минздрава попросил омичей носить маску в общественных местах, пользоваться антисептиком и вакцинироваться.

В Омске в больницы вернут 45 «ковидных» коек. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский на своей странице Вконтакте.

«Больше всего коронавирусных коек — а именно 20 — перепрофилировано в ГКБ №11: из 50-ти осталось 30. 10 коек мы выводим из ковида в Инфекционной клинической больнице №1. Теперь для пациентов с коронавирусом предусмотрено 20 мест в стационаре вместо 30», — привел цифры глава ведомства. — «Вдвое уменьшен „ковидный“ фонд в КМСЧ №7: было 10 коек, стало 5. Аналогичная динамика в роддоме №4: из 20 „ковидных“ коек осталось 10. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможен оперативный обратный процесс».

Также Мураховский попросил омичей носить маску в общественных местах, пользоваться антисептиком и вакцинироваться.

Напомним, в Омской области продолжает действовать режим повышенной готовности по COVID-19, пока что до 31 мая. В регионе сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. Во второй половине марта каждый день регистрировали по 166-176 новых случаев коронавируса. Однако в последние дни месяца уровень заболеваемости хоть и незначительно, но снизился — на 4,8%.

Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 мая
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#Евгений Игишев#Коронавирус#Коронавирусные ограничения#Ковид#Больница#Общество#Медицина
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