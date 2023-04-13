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В Омске пройдет седьмой именной турнир Александра Шлеменко по ММА

13 апреля 2023, 15:17
Фото: Минспорта Омской области
Александр Шлеменко
Уже завтра, в пятницу, 14 апреля, Омск станет столицей ММА в Сибири. На стадионе «Красная звезда» пройдет уже седьмой турнир промоушена Александра Шлеменко «Shlemenko Fighting Championship».

В преддверии турнира в Конгресс-Холле прошло медиавзвешивание и последующая за ним пресс-конференция. Ответ на ней за грядущее мероприятие держали двое — Александр Шлеменко и первый замминистра молодежной политики, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник.

«Очень приятно, конечно, что к нам приезжают спортсмены из столь далеких стран. Они приносят нам новых зрителей, показывают наш город, показывают, что у нас все достойно. Сам турнир пройдет на очень высоком уровне. Очевидно, что это популяризирует спорт и Омск, который уже давно стал одной из столиц смешанных единоборств, в России — уж точно», — заявил Колесник.

 

Анна ЕрмаковаАнна Ермакова
Анна Ермакова
Фото: Минспорта Омской области

На самом турнире пройдет 12 боев, в том числе один женский. К сожалению, 13-й сорвался из-за того, что иностранный боец Билал Кочкаров не смог уложиться в свою весовую категорию).

«Боец не сделал необходимый. Победа Никиты Балтабаева», — пошутил Шлеменко.
Кард SFC7Кард SFC7
Кард SFC7
Фото: Школа Единоборств "Шторм" А. Шлеменко

В главном событии вечера сойдутся бразилец Джексон Лоурейро и воспитанник омской школы «Шторм» Александр Осетров. Сами бойцы уже пообещали приложить все силы к бою, а иностранец даже пообещал, что бой закончится досрочно, при этом сам он бы хотел его провести в стойке. Александр согласился, что они точно устроят отличное шоу для всех зрителей.

«Бой будет яркий и зрелищный, приходите поддержать меня и моих одноклубников. Приходите и не разочаруетесь», — добавил омский боец.

 

 

Александр Осетров и Джексон ЛоурейроАлександр Осетров и Джексон Лоурейро
Александр Осетров и Джексон Лоурейро
Фото: Минспорта Омской области

Александр Шлеменко заикнулся о том, что в обозримом будущем в SFC могут появиться чемпионские пояса. Правда, для этого необходимо обзавестись постоянным ростером. Но в планах у промоушена действительно есть несколько вариантов роста и развития.

Само собой, задали Шлеменко вопрос и о том, задумывался ли он о конце своей бойцовской карьеры и есть ли у него бой мечты, которым бы он хотел завершить свою историю профессионального бойца. Тот ответил уклончиво, мол, о конце не хочется думать вовсе, а соперников для боя мечты у него столько, что всех их перечислить не хватит целой пресс-конференции.

Александр Шлеменко и Иван КолесникАлександр Шлеменко и Иван Колесник
Александр Шлеменко и Иван Колесник
Фото: Минспорта Омской области

Поговорили организаторы и о медиа-проектах в мире ММА. Иван Колесник отметил, что медиалиги и медиапромоушенысейчас набирают оборот не только в футболе, но и в ММА и других видах спорта.

«Главное, чтобы они вели себя в рамках приличия. Иногда конечно они позволяют себе лишнего, но определенно они популяризируют спорт. Условно, тот же медиафутбол делает более популярным классический футбол. Так что да, за этим будущее, имею ввиду, за раскруткой и медийным освещением», — добавил Колесник.

 

Андрей КолесникАндрей Колесник
Андрей Колесник
Фото: Минспорта Омской области

Понятно, что и основатель SFC Александр Шлеменко поделился успехом и своего именного турнира. Он оказался прост.

«Секрет нашего успеха очень прост — все делаем для людей, от души и с открытым сердцем, только и всего. У нас есть то, чего нет у других федераций и промоушенов — самая современная арена», — сказал Шлеменко.

Напомним, что турнир SFC7 пройдет уже завтра, 14 апреля на стадионе «Красная звезда».

#Александр Шлеменко#Бои ММА#Красная звезда#Рукопашный бой#Иван Колесник
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