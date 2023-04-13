В Омске пройдет седьмой именной турнир Александра Шлеменко по ММА

Само собой, задали Шлеменко вопрос и о том, задумывался ли он о конце своей бойцовской карьеры и есть ли у него бой мечты, которым бы он хотел завершить свою историю профессионального бойца. Тот ответил уклончиво, мол, о конце не хочется думать вовсе, а соперников для боя мечты у него столько, что всех их перечислить не хватит целой пресс-конференции.