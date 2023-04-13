В Омске парки и оздоровительные лагеря начали обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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До 25 мая компания «Динамика» очистит город от крыс и клещей на территории более чем на 100 озелененных территориях в городе. Обработка будет проходить в общей сложности на 396 га.
В ближайшее время работы проведут в парке 300-летия, на стадионе «Факел» и лыжной базе на Березовой. Также проведут обработку на территории детских оздоровительных лагерей «Дружные ребята», «Юбилейный», «Лесная поляна», «Иртышские зори» и «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина».
Гулять, не опасаясь нападения клещей, уже можно в сквере им. Дзержинского, 30-летия ВЛКСМ, Павлика Морозова, Борцов Революции, в скверах Музейный, Северо-Театральный и Южно-Театральный. Обработку успели также провести на территории по ул. 3-й Молодежной, участке возле памятника Труженикам тыла, между Юбилейным и Комсомольским мостами и в парке им. 30-летия Победы. «Советским» парком специалисты займутся до 5 мая, а «Зеленым островом» — в период с 24 по 28 апреля.
Напомним, что в первую очередь акцент подрядчику поручено сделать на места, где скоро будут праздновать День Победы. После специалисты пойдут вглубь микрорайонов, а осенью еще раз повторят обработку.