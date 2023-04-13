В Омске парки и оздоровительные лагеря начали обрабатывать от клещей

Гулять, не опасаясь нападения клещей, уже можно в сквере им. Дзержинского, 30-летия ВЛКСМ, Павлика Морозова, Борцов Революции, в скверах Музейный, Северо-Театральный и Южно-Театральный. Обработку успели также провести на территории по ул. 3-й Молодежной, участке возле памятника Труженикам тыла, между Юбилейным и Комсомольским мостами и в парке им. 30-летия Победы. «Советским» парком специалисты займутся до 5 мая, а «Зеленым островом» — в период с 24 по 28 апреля.