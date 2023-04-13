Ученые назвали пищевую добавку, которая увеличивает эффективность лечения рака груди

Отмечается, что потеря гена нейрофибромина 1 (NF1) у женщин может привести к устойчивости клеток к лекарственной терапии, в частности, к препарату алпелисиб, который используется при лечении рака груди. Ученые выяснили, что N-ацетилцистеин восстанавливает эффективность алпелисиба в устойчивых раковых клетках.