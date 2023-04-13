Ученые назвали пищевую добавку, которая увеличивает эффективность лечения рака груди

Posted Сегодня, 21:32
Published Сегодня, 21:32
Modified Сегодня, 21:34
Updated Сегодня, 21:34
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Cell Reports Medicine.
Отмечается, что потеря гена нейрофибромина 1 (NF1) у женщин может привести к устойчивости клеток к лекарственной терапии, в частности, к препарату алпелисиб, который используется при лечении рака груди. Ученые выяснили, что N-ацетилцистеин восстанавливает эффективность алпелисиба в устойчивых раковых клетках.
Комбинация этих препаратов, согласно исследованию, может повысить эффективность лечения рака молочной железы. Проведение клинических исследований с участием пациентов позволит подтвердить положительные результаты.