Тундра может полностью исчезнуть в ближайшие 30–40 лет

Исследования, проведенные научным отделом национального парка и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, показали, что наступление вверх по склонам ели сибирской, вызванное изменением климата, может привести к полному исчезновению тундры. Уже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега, - пишет ФедералПресс.