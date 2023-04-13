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Тундра может полностью исчезнуть в ближайшие 30–40 лет

13 апреля 2023, 05:35
Ученые предупреждают: тундра в национальном парке «Таганай» может исчезнуть через 30–40 лет.

Исследования, проведенные научным отделом национального парка и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, показали, что наступление вверх по склонам ели сибирской, вызванное изменением климата, может привести к полному исчезновению тундры. Уже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега, - пишет ФедералПресс.

Также ученые отметили, что лесная растительность начинает вытеснять тундру, если на территории с сугробами высотой 150 сантиметров отсутствует снег, который защищает молодые побеги от мороза.

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