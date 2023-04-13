Тундра может полностью исчезнуть в ближайшие 30–40 лет

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Исследования, проведенные научным отделом национального парка и Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, показали, что наступление вверх по склонам ели сибирской, вызванное изменением климата, может привести к полному исчезновению тундры. Уже одно деревце, закрепившись в тундре, меняет среду вокруг, задерживая больше снега, - пишет ФедералПресс.
Также ученые отметили, что лесная растительность начинает вытеснять тундру, если на территории с сугробами высотой 150 сантиметров отсутствует снег, который защищает молодые побеги от мороза.