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Published Сегодня, 21:09

Modified Сегодня, 21:13

Updated Сегодня, 21:13

ЦБ РФ ограничит выдачу ипотеки с экстремально низкими ставками

12 апреля 2023, 21:09
Российский Центробанк принял решение о введении с конца мая 2023 года ограничения на ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года.

Согласно новым правилам, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость (ПСК) которых значительно ниже рыночного уровня. Об этом пишет Pravda.RU.

Банк России выражал ранее свою недовольство «ипотекой от застройщика» с крайне низкими ставками до 0,1 процента, которые достигались за счет завышения стоимости приобретаемой квартиры на 20-30 процентов.

ЦБ подчеркнул, что этот вид ипотеки несет риски для граждан, банков, государственного бюджета, а также для самих застройщиков, которые его предлагают. Отмечается, что рост такого рода жилищных кредитов может привести к образованию «пузыря» и искусственному разгону цен на рынке жилья.

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