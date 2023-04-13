ЦБ РФ ограничит выдачу ипотеки с экстремально низкими ставками

ЦБ подчеркнул, что этот вид ипотеки несет риски для граждан, банков, государственного бюджета, а также для самих застройщиков, которые его предлагают. Отмечается, что рост такого рода жилищных кредитов может привести к образованию «пузыря» и искусственному разгону цен на рынке жилья.