Студенты из пермских вузов ознакомились с производством на «Бумажных играх» в ПЦБК

На целлюлозно-бумажном квесте «Бумажные игры» присутствовали 65 представителей вузов, из которых были сформированы пять команд. Каждая из таких групп изучала процессы, происходящие на определенном участке производства. Речь идет о лесной бирже, где ведется подготовка и обработка березового баланса, цехе целлюлозы высокого выхода, размольно-подготовительном отделе по переработке макулатуры, картонно-бумажных цехах № 1 и № 2 по изготовлению бумажного сырья для гофрирования и картона, гофроцехе № 1, в котором ведется непосредственно выпуск гофроупаковки. С молодежью взаимодействовали наставники из числа сотрудников целлюлозно-бумажной компании, которые ознакомили участников квеста с историей основанного здесь предприятия и его конкретных цехов. На каждом этапе «Бумажных игр» студентов ожидали задания, связанные с работой производства, - пишет properm.