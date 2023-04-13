Студенты из пермских вузов ознакомились с производством на «Бумажных играх» в ПЦБК

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На целлюлозно-бумажном квесте «Бумажные игры» присутствовали 65 представителей вузов, из которых были сформированы пять команд. Каждая из таких групп изучала процессы, происходящие на определенном участке производства. Речь идет о лесной бирже, где ведется подготовка и обработка березового баланса, цехе целлюлозы высокого выхода, размольно-подготовительном отделе по переработке макулатуры, картонно-бумажных цехах № 1 и № 2 по изготовлению бумажного сырья для гофрирования и картона, гофроцехе № 1, в котором ведется непосредственно выпуск гофроупаковки. С молодежью взаимодействовали наставники из числа сотрудников целлюлозно-бумажной компании, которые ознакомили участников квеста с историей основанного здесь предприятия и его конкретных цехов. На каждом этапе «Бумажных игр» студентов ожидали задания, связанные с работой производства, - пишет properm.
Директор по персоналу Пермской целлюлозно-бумажной компании Ольга Коршунова заявила, что для процветания любого производства необходим своевременный приток молодых специалистов. На данный момент в штате ПЦБК свыше 30% сотрудников находятся в возрастной категории до 35 лет. При этом средний возраст штатных специалистов равняется 42 годам.
Коршунова рассказала, что ПЦБК ведет профориентационную деятельность, привлекая школьников и студентов к просветительской работе в различных форматах. На этом фоне квест можно считать не просто посещением предприятия, а настоящим включением молодых людей во все происходящие рабочие процессы.
На квесте молодежь смогла изучить нюансы функционирования цехов и изготовить полуфабрикаты, включая щепу, макулатуру, бумагу, картон, целлюлозу, гофроящик. После чего участники квеста из каждой команды рассказали остальным командам о тех этапах производства, которые им удалось изучить. Таким образом, ребята могли смоделировать полную технологическую цепочку – от сырья до готовых изделий.
Так, учащаяся Пермского политехнического института Полина Королькова побывала в ПЦБК уже во второй раз. Она учится на третьем курсе университета на специальности «Технологии целлюлозно-бумажного производства». Девушке было иинтересно подробно изучить особенности работы всех агрегатов и наглядно увидеть производственные процессы. Участница квеста планирует вернуться на предприятие на летней практике, а после четвертого курса – начать полноценно работать на производстве гофрокартона.
Всем участникам квеста были вручены дипломы, в которых отмечена их находчивость, результативность, слаженность взаимодействия. Также студенты получили сувениры с символикой Пермской ЦБК.