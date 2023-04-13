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Специалист рассказала какие продукты лучше не употреблять на Пасху

13 апреля 2023, 05:37
Специалист Инвитро-Урал, доктор эндокринологии Елизавета Кардапольцева, поделилась советами, какие продукты лучше не употреблять на Пасху в зависимости от заболеваний.

По словам эксперта, людям с заболеваниями печени, аллергией на яичный белок и семейной гиперхолестеринемией не следует употреблять яйца, - пишет ФедералПресс.

Кардапольцева отметила, что яйца - это ценный источник белка и микроэлементов, но людям с заболеваниями печени нужно быть более осторожными с потреблением яичного белка, так как печень здорового человека способна обрабатывать жир и поддерживать липидный обмен в норме.

Врач также рекомендовала отказаться от куличей для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом. Вместо этого Кардапольцева советует добавлять в пасхальный стол ягоды, фрукты, овощи и зелень. Она также отметила, что вареные яйца следует употреблять в течение первых 4 дней после приготовления, и они могут храниться в холодильнике не более 10 дней.

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