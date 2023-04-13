Специалист рассказала какие продукты лучше не употреблять на Пасху

Врач также рекомендовала отказаться от куличей для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом. Вместо этого Кардапольцева советует добавлять в пасхальный стол ягоды, фрукты, овощи и зелень. Она также отметила, что вареные яйца следует употреблять в течение первых 4 дней после приготовления, и они могут храниться в холодильнике не более 10 дней.