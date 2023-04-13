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Смерть при задержании, беженцы из ЛДНР и награды для педагогов. Омск сегодня

13 апреля 2023, 14:02
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич. Полицейские избили мужчину, на место инцидента вызвали врачей скорой, но им оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего. Помимо следователей, к делу подключилась региональная прокуратура.

В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании
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Новость №2. Омский гостиничный комплекс «Иртыш» разместит у себя беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Соответствующий контракт муниципальное предприятие заключило 11 апреля. Заказчиком выступает министерство региональной безопасности Омской области. Сумма контракта составила 15 094 294 рублей, деньги поступят из областного бюджета. Срок оказания услуг по договору — с 25 марта по 31 декабря 2023 года.

Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»
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Новость №3. Мэр Омска готовит премию для молодых преподавателей детских школ искусств

В Омске планируют наградить лучших молодых преподавателей детских школ искусств. Премию вручат победителям конкурса «Обучая — учимся». Соответствующий проект постановления опубликовали в администрации Омска. Кандидатов для участия в конкурсе определят руководители детских школ искусств. Заявки необходимо будет подать до 15 июня.

Мэр Омска готовит премию для молодых преподавателей детских школ искусств
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#Евгений Игишев#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Бизнес#Политика#Строительство#Итоги дня#Омск#Омская область
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