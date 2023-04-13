Смерть при задержании, беженцы из ЛДНР и награды для педагогов. Омск сегодня

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич. Полицейские избили мужчину, на место инцидента вызвали врачей скорой, но им оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего. Помимо следователей, к делу подключилась региональная прокуратура.