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С начала года 4,5 тысячи омичей установили СберБанк Онлайн на iPhone в офисах банка

13 апреля 2023, 05:49
Фото: 1MI
Сибирский Сбербанк продолжает активно устанавливать мобильное приложение СберБанк Онлайн на устройства Apple в своих отделениях. Услуга пользуется популярностью — только с начала года за подключением обратилось более 32 тысяч клиентов банка.

В Омске за подключением мобильного приложения к менеджерам в отделениях Сбера обратилось более 4,4 тысяч владельцев Apple.

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера — сеть насчитывает более 500 отделений по всей Сибири и более 70 в Омской области. Найти ближайший доступный офис можно на карте.

Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение — Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения — специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка».

 

#Омск#Омская область#Экономика#Общество
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