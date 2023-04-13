С начала года 4,5 тысячи омичей установили СберБанк Онлайн на iPhone в офисах банка

Сибирский Сбербанк продолжает активно устанавливать мобильное приложение СберБанк Онлайн на устройства Apple в своих отделениях. Услуга пользуется популярностью — только с начала года за подключением обратилось более 32 тысяч клиентов банка.

В Омске за подключением мобильного приложения к менеджерам в отделениях Сбера обратилось более 4,4 тысяч владельцев Apple. Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера — сеть насчитывает более 500 отделений по всей Сибири и более 70 в Омской области. Найти ближайший доступный офис можно на карте. Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение — Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон. Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: «Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения — специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка».