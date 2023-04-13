РЭО поддержит строительство экопромышленного парка в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Парк будет способствовать достижению целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, Краснодарский край пополнит список регионов Российской Федерации, на территории которых будут расположены экопромышленные парки в соответствии с федпроектом «Экономика замкнутого цикла». Заводы по переработке твердых коммунальных отходов из стекла, пластика и бумаги уже готовы войти в число резидентов парка. Совокупная мощность ежегодной переработки ТКО на этих предприятиях может достигать 70 тысяч тонн. Сейчас будущие участники парка занимаются предпроектными исследованиями и собирают данные для проектирования производственных площадей. РЭО финансирует перспективные инвестиционные проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом информирует newstracker.ru.
Кроме того, предприятия экопромпарка могут воспользоваться льготными программами поддержки и иными государственными мерами, установленными в рамках нормативно-правовых актов Российской Федерации и региона.
В планах у будущих участников проекта — запуск в эксплуатацию завода по переработке отходов бумажной продукции с производством флютинга для изготовления картона и предприятия по переработке отходов пластика с производством полимерных гранул. Ежегодная мощность каждого из этих производств может достигать 20 тысяч тонн. Также на территории экопромпарка откроется завод по переработке стекла с производством товарного стеклобоя мощностью 30 тысяч тонн в год.
Проектная документация на объекты инфраструктуры будущего парка уже разработана, по ней проводится государственная экспертиза.
На территории России до конца следующего года построят восемь экопромышленных парков — в Подмосковье, в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также на территории четырех областей — Ленинградской, Новосибирской, Челябинской и Нижегородской.
Строительство экопромпарков нацелено на построение экономики замкнутого цикла, оно способствует реализации целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения ТКО в 2 раза.