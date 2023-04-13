РЭО поддержит строительство экопромышленного парка в Краснодарском крае

Согласно заявлению Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, Краснодарский край пополнит список регионов Российской Федерации, на территории которых будут расположены экопромышленные парки в соответствии с федпроектом «Экономика замкнутого цикла». Заводы по переработке твердых коммунальных отходов из стекла, пластика и бумаги уже готовы войти в число резидентов парка. Совокупная мощность ежегодной переработки ТКО на этих предприятиях может достигать 70 тысяч тонн. Сейчас будущие участники парка занимаются предпроектными исследованиями и собирают данные для проектирования производственных площадей. РЭО финансирует перспективные инвестиционные проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом информирует newstracker.ru.