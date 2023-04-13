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Прокуратура взяла на контроль расследование смерти омича при задержании полицейскими

13 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
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Сотрудников подозревают в превышении должностных полномочий.

Омская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими, сообщили сегодня, 13 апреля, в пресс-службе ведомства.

В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич. Полицейские избили мужчину, на место инцидента вызвали врачей скорой, которым оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

По информации источника Города55, погибшим был 45-летний ранее судимый мужчина. В 1993 году он совершил кражу, а в 2013-м — украл деньги с банковского счета. Смерть наступила от тупой травмы шеи, закрытой травме глаза, перелома ребер и сильного шока.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Следком#Убийство#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область
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