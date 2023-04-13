Прокуратура взяла на контроль расследование смерти омича при задержании полицейскими

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Омская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими, сообщили сегодня, 13 апреля, в пресс-службе ведомства.
В СКР по Омской области возбудили уголовное дело по на трех сотрудников ППС УМВД по городу Омску, от действий которых при задержании скончался 45-летний омич. Полицейские избили мужчину, на место инцидента вызвали врачей скорой, которым оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.
По информации источника Города55, погибшим был 45-летний ранее судимый мужчина. В 1993 году он совершил кражу, а в 2013-м — украл деньги с банковского счета. Смерть наступила от тупой травмы шеи, закрытой травме глаза, перелома ребер и сильного шока.