Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Новобранцы из Омской области отправятся служить во все виды и рода войск. География обширна — от Калининграда до Владивостока. При этом, призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказали сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в областном сборном пункте.
20 апреля состоится первая торжественная отправка омских новобранцев. Всего из региона этой весной в ряды Вооруженных Сил отправятся служить более тысячи призывников. Весенний призыв продлится до 15 июля. Всего по стране в армию планируют призвать 147 тысяч человек. Год назад эта цифра была на 12,5 тысяч человек меньше.
Ранее Город55 рассказывал, как изменится закон о военной службе. Наиболее значимой поправкой окажется введение повесток в электронном виде: военнообязанные россияне будут получать повестки через портал «Госуслуги». Такая повестка будет считаться врученной с момента размещения уведомления в личном кабинете россиянина.