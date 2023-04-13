20 апреля состоится первая торжественная отправка омских новобранцев. Всего из региона этой весной в ряды Вооруженных Сил отправятся служить более тысячи призывников. Весенний призыв продлится до 15 июля. Всего по стране в армию планируют призвать 147 тысяч человек. Год назад эта цифра была на 12,5 тысяч человек меньше.