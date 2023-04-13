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Призывники из Омской области отправятся служить во все уголки страны

13 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
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Первую партию омских новобранцев торжественно проводят к месту службы 20 апреля.

Новобранцы из Омской области отправятся служить во все виды и рода войск. География обширна — от Калининграда до Владивостока. При этом, призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказали сегодня, 13 апреля, на пресс-конференции в областном сборном пункте.

20 апреля состоится первая торжественная отправка омских новобранцев. Всего из региона этой весной в ряды Вооруженных Сил отправятся служить более тысячи призывников. Весенний призыв продлится до 15 июля. Всего по стране в армию планируют призвать 147 тысяч человек. Год назад эта цифра была на 12,5 тысяч человек меньше.

Ранее Город55 рассказывал, как изменится закон о военной службе. Наиболее значимой поправкой окажется введение повесток в электронном виде: военнообязанные россияне будут получать повестки через портал «Госуслуги». Такая повестка будет считаться врученной с момента размещения уведомления в личном кабинете россиянина.

Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников
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#Евгений Игишев#Юрий Мешавкин#Призыв#Военный призыв#Призывник#Армия#Общество#Омск#Омская область
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