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После стрельбы из пневматического пистолета в школе Петербурга возбудили дело

13 апреля 2023, 14:54
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с инцидентом стрельбы из пневматического пистолета в школе, в котором участвовал старшеклассник.

Как сообщили в Telegram регионального отделения Следственного комитета, 16-летнему ученику 9-го класса будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, пишет RT.

По данным следствия, в день происшествия 13 апреля нападавший, сначала на остановке возле школы, выстрелил в сторону двух школьников и ранил их, а затем внутри школы произвел еще несколько выстрелов, в результате чего ранены еще трое школьников.

Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были выписаны домой.

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