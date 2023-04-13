После стрельбы из пневматического пистолета в школе Петербурга возбудили дело

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Как сообщили в Telegram регионального отделения Следственного комитета, 16-летнему ученику 9-го класса будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, пишет RT.
По данным следствия, в день происшествия 13 апреля нападавший, сначала на остановке возле школы, выстрелил в сторону двух школьников и ранил их, а затем внутри школы произвел еще несколько выстрелов, в результате чего ранены еще трое школьников.
Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были выписаны домой.