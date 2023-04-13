Орущие учителя не дают покоя жителям Сибири

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Жители Новокузнецка в социальных сетях пожаловались на чересчур громких учителей физкультуры, которые с наступлением тепла решили проводить занятия на улице — прямо под окнами жилых домов.
Как сообщает портал «Сибдепо», это происходит из-за отсутствия на территории школы стадиона или беговых дорожек. Потому учеников отправляют бегать на аллею, которая ведет к Дому творчества.
«Учеников ведут на аллею, которая ведет к дому творчества, проводить уроки физкультуры в теплую погоду, осенний, весенний период, тем самым доставляют дискомфорт ближайшим домам свистками физрука и криками учащихся. Есть ли планы на обустройство территории школы для занятий спортом?», — задается сибирячка вопросом в соцсетях.
В ответ на жалобы жителей Новокузнецка в городской мэрии лишь сообщили, что стадион на территории школы не функционирует и восстановлению не подлежит.
«Заниматься физической культурой на аллее не запрещено», — пояснили в администрации.