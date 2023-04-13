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Орущие учителя не дают покоя жителям Сибири

13 апреля 2023, 10:58
Фото: 1MI
иллюстрация
Сибиряки обеспокоены занятиями спортом под своими окнами.

Жители Новокузнецка в социальных сетях пожаловались на чересчур громких учителей физкультуры, которые с наступлением тепла решили проводить занятия на улице — прямо под окнами жилых домов.

Как сообщает портал «Сибдепо», это происходит из-за отсутствия на территории школы стадиона или беговых дорожек. Потому учеников отправляют бегать на аллею, которая ведет к Дому творчества.

«Учеников ведут на аллею, которая ведет к дому творчества, проводить уроки физкультуры в теплую погоду, осенний, весенний период, тем самым доставляют дискомфорт ближайшим домам свистками физрука и криками учащихся. Есть ли планы на обустройство территории школы для занятий спортом?», — задается сибирячка вопросом в соцсетях.

В ответ на жалобы жителей Новокузнецка в городской мэрии лишь сообщили, что стадион на территории школы не функционирует и восстановлению не подлежит.

«Заниматься физической культурой на аллее не запрещено», — пояснили в администрации.
#Ольга Акамова
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