Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Опрос: на Пасху большинство россиян съедают только верхушку кулича

13 апреля 2023, 15:47
По результатам опроса одного из российских маркетплейсов, 15% россиян признались, что на Пасху едят только верхушку кулича.

Согласно данным исследования, большинство людей в возрасте 18-24 года съедают только глазурь (12%) или всё, кроме изюма (13%), пишет iz.ru.

Опрос также выявил, что три четверти респондентов играют в пасхальную игру «Битки».

В целом, 91% россиян отмечают Пасху, обмениваясь угощениями с друзьями и родственниками, такими как крашеные яйца (92%), куличи (79%) и пасха (49%). Чаще всего это делают люди в возрасте 35-44 лет, живущие в городах-миллионниках.

Также опрос показал, что большинство респондентов собираются отмечать Пасху в кругу семьи, преимущественно в возрасте от 35 до 44 лет.

#Общество
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
Важно. В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании
Сегодня, 10:52
«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка
Сегодня, 10:09
Омский дептранс будет кронировать деревья, мешающие трамваю №7
Сегодня, 08:45
Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»
Сегодня, 09:33
Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа
Сегодня, 06:08