Опрос: на Пасху большинство россиян съедают только верхушку кулича

В целом, 91% россиян отмечают Пасху, обмениваясь угощениями с друзьями и родственниками, такими как крашеные яйца (92%), куличи (79%) и пасха (49%). Чаще всего это делают люди в возрасте 35-44 лет, живущие в городах-миллионниках.