Опрос: на Пасху большинство россиян съедают только верхушку кулича

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Согласно данным исследования, большинство людей в возрасте 18-24 года съедают только глазурь (12%) или всё, кроме изюма (13%), пишет iz.ru.
Опрос также выявил, что три четверти респондентов играют в пасхальную игру «Битки».
В целом, 91% россиян отмечают Пасху, обмениваясь угощениями с друзьями и родственниками, такими как крашеные яйца (92%), куличи (79%) и пасха (49%). Чаще всего это делают люди в возрасте 35-44 лет, живущие в городах-миллионниках.
Также опрос показал, что большинство респондентов собираются отмечать Пасху в кругу семьи, преимущественно в возрасте от 35 до 44 лет.