Опасное хобби. Омич едва не ушел под лед во время апрельской рыбалки

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Рыбалка в середине апреля едва не стала последней в жизни жителя деревни Малокулачье Омского района. Мужчина провалился под лед во время рыбной ловли, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Омича достали из воды при помощи веревки сотрудники 73 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда. Для спасения мужчины привлекли 14 человек и 4 единицы техники, причем от МЧС России было только 8 человек и 2 единицы техники.
Спасенного мужчину осмотрели медики, ему потребовалась помощь, потому омича госпитализировали. О его нынешнем состоянии пока информации нет.
В ГУ МЧС России по Омской области напомнили, что подледная рыбалка в апреле максимально опасна, так как лед стал пористым, а на улице установилась плюсовая температура днем.