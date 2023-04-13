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Опасное хобби. Омич едва не ушел под лед во время апрельской рыбалки

13 апреля 2023, 11:29
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Омич едва не погиб во время рыбалки в середине апреля

Омича достали из воды и госпитализировали.

Рыбалка в середине апреля едва не стала последней в жизни жителя деревни Малокулачье Омского района. Мужчина провалился под лед во время рыбной ловли, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Омича достали из воды при помощи веревки сотрудники 73 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда. Для спасения мужчины привлекли 14 человек и 4 единицы техники, причем от МЧС России было только 8 человек и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Спасенного мужчину осмотрели медики, ему потребовалась помощь, потому омича госпитализировали. О его нынешнем состоянии пока информации нет.

В ГУ МЧС России по Омской области напомнили, что подледная рыбалка в апреле максимально опасна, так как лед стал пористым, а на улице установилась плюсовая температура днем. 

#Ольга Акамова#Рыбалка#Рыба#Зимняя рыбалка#Город#Новости#Омская область
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