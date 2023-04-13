Опасное хобби. Омич едва не ушел под лед во время апрельской рыбалки

Омича достали из воды при помощи веревки сотрудники 73 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда. Для спасения мужчины привлекли 14 человек и 4 единицы техники, причем от МЧС России было только 8 человек и 2 единицы техники.