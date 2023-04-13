Омский дептранс будет кронировать деревья, мешающие трамваю №7

По словам Кормильца, каждый день после утреннего часа пик (примерно с 9.00) движение по трамвайным путям будет полностью останавливаться, чтобы рабочие могли спиливать и увозить ветки. Ответить на уточняющий вопрос депутата Дмитрия Саханя о том, сколько всего деревьев планируется кронировать, глава дептранса не смог. При этом, по его словам, «объем работ очень большой».