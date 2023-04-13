Омский дептранс будет кронировать деревья, мешающие трамваю №7

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В департаменте транспорта администрации Омска прокомментировали ситуацию на трамвайном маршруте №7. Как уже писал Город55, два новых низкопольных вагона, ездивших от Стрельникова до поселка Амурский, сняли с маршрута, из-за чего появились жалобы омичей: в старый транспорт неудобно заезжать на детских и инвалидных колясках.
На сегодняшнем заседании комитета Горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры депутат Павел Корольков задал вопрос об этой ситуации главе дептранса Вадиму Кормильцу. Тот объяснил, что во всем виноваты деревья.
— На улице Королева разрослись зеленые насаждения, которые царапали вагоны, — рассказал чиновник. — Из-за этого было решено временно снять трамваи с маршрута. С понедельника мы будем проводить кронирование, грубо говоря, на участке от Рабочего поселка до Заозерной.
По словам Кормильца, каждый день после утреннего часа пик (примерно с 9.00) движение по трамвайным путям будет полностью останавливаться, чтобы рабочие могли спиливать и увозить ветки. Ответить на уточняющий вопрос депутата Дмитрия Саханя о том, сколько всего деревьев планируется кронировать, глава дептранса не смог. При этом, по его словам, «объем работ очень большой».
После кронирования маршрут №7 должен заработать в своем обычном режиме.