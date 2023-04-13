Омских полицейских подозревают в убийстве мужчины при задержании

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Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 9 апреля, в одной из пятиэтажек. Полицейских вызвали жильцы, рассказав о запахе газа в доме, криках и шуме. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», дебош устроил 45-летний мужчина, арендовавший комнату у 69-летней женщины.
Известно, что он употребил наркотики и угрожал отверткой арендодательнице. Сотрудники МВД повалили его на пол и избили дубинками, скрепив руки наручниками, а ноги ремнем. Сколько по времени продолжались побои неизвестно, но вскоре мужчина потерял сознание и умер. В телеграм-канале сообщается, что ему повредили легкое, травмировали шею, глаза и переломали ребра.
По данным канала, к этому оказались причастны 33-летний лейтенант, 27-летний сержант и 24-летний лейтенант полиции. В отношении полицейских возбудили уголовное дело о превышении полномочий и причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Их могут отправить за решетку на десять лет.
Официальных комментариев регионального УМВД на этот счет пока не последовало. Получить оперативный комментарий в ведомстве Городу55 также не удалось.