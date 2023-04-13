Омских полицейских подозревают в убийстве мужчины при задержании

Известно, что он употребил наркотики и угрожал отверткой арендодательнице. Сотрудники МВД повалили его на пол и избили дубинками, скрепив руки наручниками, а ноги ремнем. Сколько по времени продолжались побои неизвестно, но вскоре мужчина потерял сознание и умер. В телеграм-канале сообщается, что ему повредили легкое, травмировали шею, глаза и переломали ребра.