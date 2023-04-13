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Омичам рассказали, куда обращаться, если дома нет газа

13 апреля 2023, 03:36
Фото: Город55
Как минимум 152 дома еще подключены к газу

По данным ГРО, подача газоснабжения восстановлена практически во всех домах Октябрьского и Ленинского округах. Два дня назад в районе улиц Харьковская и 28-я Рабочая произошла авария, из-за чего абонентов временно отключили от газа.

К полуночи 11 апреля аварийные бригады починили отвод газопровода. Оказалось, что во время ремонта ранее рабочие повредили его ковшом экскаватора. Как рассказал глава минэнерго Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, специалисты не попали к 152 абонентам, чтобы восстановить газоснабжение после аварии. Остальные жители уже имеют доступ к газу.

Тем омичам, у кого еще нет газа, нужно обратиться в диспетчерскую службу, обеспечивающую техобслуживание газового оборудования.

Телефоны для связи:

  • АО «Омскгоргаз» — 04;
  • АО «Омскгазстройэксплуатация» — 24-25-58;
  • АО «Омскоблгаз» — 71-38-38;
  • ООО «Омскгазсеть» — 94-83-53;
  • ООО «МЕЖОБЛГАЗ» — 23-85-62;
  • ООО «Плазма» — 50-38-35 доб. 1;
  • ООО «Омская областная газовая компания» — 23-78-52;
  • ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — 70-48-70.

Для горожан также работает дежурно-диспетчерская служба администрации (тел.: 78-78-78). Оставить обращение на подключение к газу можно и через министерство энергетики и ЖКК (тел.: 35-78-06).

Напомним, что из-за аварии без газа и отопления остались почти 12 тыс человек.

Стало известно, когда жителям Октябрьского округа Омска восстановят газоснабжение
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#Алина Ясинская#Газ#Газоснабжение#Авария#Город#Общество#Новости#Омск
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