Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
По данным ГРО, подача газоснабжения восстановлена практически во всех домах Октябрьского и Ленинского округах. Два дня назад в районе улиц Харьковская и 28-я Рабочая произошла авария, из-за чего абонентов временно отключили от газа.
К полуночи 11 апреля аварийные бригады починили отвод газопровода. Оказалось, что во время ремонта ранее рабочие повредили его ковшом экскаватора. Как рассказал глава минэнерго Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, специалисты не попали к 152 абонентам, чтобы восстановить газоснабжение после аварии. Остальные жители уже имеют доступ к газу.
Тем омичам, у кого еще нет газа, нужно обратиться в диспетчерскую службу, обеспечивающую техобслуживание газового оборудования.
Телефоны для связи:
Для горожан также работает дежурно-диспетчерская служба администрации (тел.: 78-78-78). Оставить обращение на подключение к газу можно и через министерство энергетики и ЖКК (тел.: 35-78-06).
Напомним, что из-за аварии без газа и отопления остались почти 12 тыс человек.