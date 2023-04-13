К полуночи 11 апреля аварийные бригады починили отвод газопровода. Оказалось, что во время ремонта ранее рабочие повредили его ковшом экскаватора. Как рассказал глава минэнерго Владимир Шнипко в своем телеграм-канале, специалисты не попали к 152 абонентам, чтобы восстановить газоснабжение после аварии. Остальные жители уже имеют доступ к газу.