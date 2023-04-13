Один на льдине, не считая собаки. Омич застрял посреди Иртыша с псом

Парня охватила паника, но все закончилось хорошо. Полицейский успокоил молодого человека и нашел к нему безопасный путь. Ориентируясь на голос, мужчина прошел к спасителю и вышел на берег. Собака также последовала за хозяином, и они оказались в безопасном месте. Парень отказался от осмотра медиков, поблагодарил полицейского за помощь и решил самостоятельно добраться домой.