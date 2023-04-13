Один на льдине, не считая собаки. Омич застрял посреди Иртыша с псом

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
Очевидцы позвонили полицейским и рассказали, что в районе Советского пляжа по льду реки ходит компания подростков. Детей там не оказалось, но кто-то звал на помощь. Подойдя ближе к воде, транспортный полицейский увидел на льдине парня с собакой. Они были окружены проталинами глубиной около полуметра.
Позже выяснилось, что 22-летний омич гулял вечером с питомцем по Советскому округу, и в какой-то момент пес решил попить воду с Иртыша.
«Вокруг было темно, и мужчина не заметил, как они оказались на льду между проталинами. Понимая, что самостоятельно выбраться не получится, мужчина начал звать на помощь. В этот момент он увидел полицейского, который и помог ему выбраться из ловушки», — рассказали подробности в региональном ЛУ МВД.
Парня охватила паника, но все закончилось хорошо. Полицейский успокоил молодого человека и нашел к нему безопасный путь. Ориентируясь на голос, мужчина прошел к спасителю и вышел на берег. Собака также последовала за хозяином, и они оказались в безопасном месте. Парень отказался от осмотра медиков, поблагодарил полицейского за помощь и решил самостоятельно добраться домой.
Ранее Город55 писал о похожем случае, только тогда посреди Иртыша застрял в одиночестве пес. Он сидел на покрышке в той части реки, где еще не тронулся лед. Горожане заметили собаку на льдине в районе улицы Прибрежная в Старом Кировске.
До этого омичи также хотели спасти четвероногого друга, попавшего на льдину, но, оказалось, что это была коряга.