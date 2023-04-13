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Один на льдине, не считая собаки. Омич застрял посреди Иртыша с псом

13 апреля 2023, 04:49
Фото: Город55

В Омске на Иртыше парень застрял на льдине вместе с собакой

На помощь к уплывшим пришел транспортный полицейский.

Очевидцы позвонили полицейским и рассказали, что в районе Советского пляжа по льду реки ходит компания подростков. Детей там не оказалось, но кто-то звал на помощь. Подойдя ближе к воде, транспортный полицейский увидел на льдине парня с собакой. Они были окружены проталинами глубиной около полуметра.

Позже выяснилось, что 22-летний омич гулял вечером с питомцем по Советскому округу, и в какой-то момент пес решил попить воду с Иртыша.

«Вокруг было темно, и мужчина не заметил, как они оказались на льду между проталинами. Понимая, что самостоятельно выбраться не получится, мужчина начал звать на помощь. В этот момент он увидел полицейского, который и помог ему выбраться из ловушки», — рассказали подробности в региональном ЛУ МВД.

Парня охватила паника, но все закончилось хорошо. Полицейский успокоил молодого человека и нашел к нему безопасный путь. Ориентируясь на голос, мужчина прошел к спасителю и вышел на берег. Собака также последовала за хозяином, и они оказались в безопасном месте. Парень отказался от осмотра медиков, поблагодарил полицейского за помощь и решил самостоятельно добраться домой.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СФО

Ранее Город55 писал о похожем случае, только тогда посреди Иртыша застрял в одиночестве пес. Он сидел на покрышке в той части реки, где еще не тронулся лед. Горожане заметили собаку на льдине в районе улицы Прибрежная в Старом Кировске.

До этого омичи также хотели спасти четвероногого друга, попавшего на льдину, но, оказалось, что это была коряга.

Не удалось покинуть Омск. Жители спасли собаку, застрявшую на льдине посреди Иртыша
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#Омск#Спасение людей#Спасение животных#Иртыш#Собака#Общество#Город#Происшествия#Новости#Алина Ясинская#Видео
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