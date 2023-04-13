Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Изображение материала

Март прощаний. Омичи стали разводиться так же часто, как и жениться

13 апреля 2023, 07:46
Фото: Город55

За три месяца в Омской области практически сравнялось число разводов и браков

С начала этого года разводы чаще всего случались в начале весны.

Согласно информации городских ЗАГСов за первые три месяца этого года, в Омской области зарегистрировано 2130 браков, из них 1534 — в Омске.

Чаще всего женились жители Центрального округа (455), а реже всего — в Ленинском (208). Среди муниципальных районов лидером по количеству браков стал Омский район (81). Меньше всего желания создавать семью официально было у проживающих в Седельниковском районе (4).

Если сравнивать данные прошлого года за этот же период, то за первые три месяца 2023 года жители региона женились охотнее. В 2022 году зарегистрировали 2096 браков, свидетельствует отчет «Омскстата».

А теперь к разводам. В январе–марте 2023 года их было 2005. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, расторжений брака стало больше на 77. При этом только в Омске распалось 1 307 пар.

Больше всего разводов случилось в Центральном округе (286), но там было и много заключений браков (455). В Ленинском же разводились чаще, чем женились — 214 против 208. Что касается области, то там наибольшее количество разводов произошло в Омском районе (98), как и заключений браков (38).

Чаще всего жители Омской области разводились в марте (770), как и женились (906).

Напомним, что частичная мобилизация, стартовавшая осенью 2022 года, стала поводом для массовых походов в ЗАГСы. На территории нашего региона в октябре заключили 2 373 брака, что стало рекордом по количеству брачных союзов той осенью. Приезжавшие на военную подготовку мобилизованные из других регионов нередко создавали здесь семью, когда их любимые приезжали на свидание.

Сотрудники ЗАГСов работали на износ. Омичи побили рекорды по свадьбам и разводам
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Брак#ЗАГС#Разводы#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Строить логопарк в Омске будут участники войны за рынок нелегальных мигрантов
Вчера, 11:52
Ждали три года. В Омской области жители деревни самостоятельно отремонтировали дорогу
Сегодня, 05:44
Суд отказался банкротить фирму, которая оскандалилась из-за ремонта в Омской крепости
Вчера, 12:15
И стар, и млад. Тысячи омичей закрыли сезон вместе с «Авангардом»
Вчера, 23:43
Омский Союз ветеранов оказался не причастен к сборам средств с сотрудников ОмГУ
Вчера, 15:09
Пытались успокоить. В омском МВД прокомментировали смерть буйного соседа
Сегодня, 06:08