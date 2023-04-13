Март прощаний. Омичи стали разводиться так же часто, как и жениться

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:56
Согласно информации городских ЗАГСов за первые три месяца этого года, в Омской области зарегистрировано 2130 браков, из них 1534 — в Омске.
Чаще всего женились жители Центрального округа (455), а реже всего — в Ленинском (208). Среди муниципальных районов лидером по количеству браков стал Омский район (81). Меньше всего желания создавать семью официально было у проживающих в Седельниковском районе (4).
Если сравнивать данные прошлого года за этот же период, то за первые три месяца 2023 года жители региона женились охотнее. В 2022 году зарегистрировали 2096 браков, свидетельствует отчет «Омскстата».
А теперь к разводам. В январе–марте 2023 года их было 2005. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, расторжений брака стало больше на 77. При этом только в Омске распалось 1 307 пар.
Больше всего разводов случилось в Центральном округе (286), но там было и много заключений браков (455). В Ленинском же разводились чаще, чем женились — 214 против 208. Что касается области, то там наибольшее количество разводов произошло в Омском районе (98), как и заключений браков (38).
Чаще всего жители Омской области разводились в марте (770), как и женились (906).
Напомним, что частичная мобилизация, стартовавшая осенью 2022 года, стала поводом для массовых походов в ЗАГСы. На территории нашего региона в октябре заключили 2 373 брака, что стало рекордом по количеству брачных союзов той осенью. Приезжавшие на военную подготовку мобилизованные из других регионов нередко создавали здесь семью, когда их любимые приезжали на свидание.