Март прощаний. Омичи стали разводиться так же часто, как и жениться

Больше всего разводов случилось в Центральном округе (286), но там было и много заключений браков (455). В Ленинском же разводились чаще, чем женились — 214 против 208. Что касается области, то там наибольшее количество разводов произошло в Омском районе (98), как и заключений браков (38).