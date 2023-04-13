Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Министерство промышленности и торговли РФ объявило о частичном возобновлении программы льготного автокредитования. На эту весьма востребованную меру поддержки правительство дополнительно выделило 5 млрд рублей и пока эти деньги не закончится, будет действовать и автокредит со скидками и льготами. Город55 разбирался, кто и как сможет оформить заем на отечественный автомобиль по специальной программе.
Льготное автокредитование – это программа кредитования с государственной поддержкой, которая предусматривает выделение субсидий кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по займам, выданным в 2015 - 2017 годах гражданам на покупку автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, которые выдавались в 2018 - 2023 годах на те же цели.
По сути, эта мера поддержки позволяет определенным категориям граждан оформить автокредит с первоначальным взносом, который и заплатит государство. Эти деньги не выдаются наличными, а напрямую перечисляются банкам и другим кредитным организациям сразу после подписания кредитного договора по программе льготного автокредитования.
По большому счету, заемщики, которые воспользовались этой мерой поддержки, получают скидку на покупку нового автомобиля в размере от 20 до 25% от его стоимости.
Для того чтобы получить льготный автокредит, заемщик в первую очередь должен соответствовать ниже перечисленным критериям:
Соответствуете – отлично, но даже в этом случае нет гарантии, что вы попадете под действие этой программы. Дело в том, что этой льготой смогут воспользоваться лишь некоторые категории граждан:
Для получения господдержки должно соблюдаться хотя бы одно из перечисленных выше условий.
Автомобили, которые попадают под действие этой программы, так же должны соответствовать целому ряду критерием. И главный из них – это отечественная сборка с Двигателем внутреннего сгорания или полностью отечественный электромобиль. Помимо этого, машина должны вписываться еще в следующие рамки:
Баллы автомобилям, которые попадают под программу, присваиваются по отдельному соглашению производителей и Минпромторга. Это сделано для того, чтобы подтвердить, что транспорт произведен именно в России.
Например, в конструкциях, узлах и механизмах использовался российский металл – получаем 200 баллов, российская окраска – еще 400 баллов, сварка кузова в отечественных условиях – плюс дополнительные 500 баллов.
Сразу отметим, что заемщикам нет никакой необходимости запасаться калькулятором, сидеть и самим что-то высчитывать. На все автомобили из программы уже получено заключение, где все подсчитано и прописано. Потому можно просто поинтересоваться в автосалоне, а что же подходит под кредит с господдержкой.
Какие марки автомобилей в Омской области попадают под программу льготного автокредита?
Минпромторг не назвал конкретные марки, которые попали в программу льготного автокредита, однако на сайтах банков и кредитных организациях такая информация имеется. Ознакомились и вот, что получилось:
На деле предусмотрено всего два варианта скидок, которые варьируются от региона проживания. Так, для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) она составит 25% от стоимости, для любых других регионов РФ, в том числе и Омской области, - 20%.
Отдельно прописаны условия для электромобилей, - для них также предусмотрена льгота в 25%, но не более 625 тысяч рублей.
Добавим, что сейчас в ДФО входят следующие регионы: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
Как указывает Минпромторг сейчас льготный автокредит можно оформить в нижеследующих банках:
А вот тут Минпромторг не прописал никаких правил, то есть и ставку и срок кредитования устанавливают банки. До 2020 года такой кредит давали не более чем на 3 года, но потом это ограничение отменили.
Вариантов для оформления льготного автокредита, что в Росси в целом, что в Омской области, в частности всего три. Перво-наперво можно прийти в автосалон, где подскажут, с какими банками они сотрудничают в рамках этой программы, или обратиться на прямую в один из филиалов финансовых организаций, которые выдают автокредиты с господдержкой, и наконец - оставить заявку на их официальном сайте.