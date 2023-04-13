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Льготное автокредитование. Как купить отечественный автомобиль в Омске в 2023 году

13 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Под действие программы льготного автокредита попадают не все категории грждан
Разбираемся, кто и как может воспользоваться этой мерой поддержки и что для этого надо.

Министерство промышленности и торговли РФ объявило о частичном возобновлении программы льготного автокредитования. На эту весьма востребованную меру поддержки правительство дополнительно выделило 5 млрд рублей и пока эти деньги не закончится, будет действовать и автокредит со скидками и льготами. Город55 разбирался, кто и как сможет оформить заем на отечественный автомобиль по специальной программе.

Что такое льготный автокредит?

Льготное автокредитование – это программа кредитования с государственной поддержкой, которая предусматривает выделение субсидий кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по займам, выданным в 2015 - 2017 годах гражданам на покупку автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, которые выдавались в 2018 - 2023 годах на те же цели.

По сути, эта мера поддержки позволяет определенным категориям граждан оформить автокредит с первоначальным взносом, который и заплатит государство.  Эти деньги не выдаются наличными, а напрямую перечисляются банкам и другим кредитным организациям сразу после подписания кредитного договора по программе льготного автокредитования.

По большому счету, заемщики, которые воспользовались этой мерой поддержки, получают скидку на покупку нового автомобиля в размере от 20 до 25% от его стоимости.

Кто в Омской области сможет получить льготный автокредит?

Для того чтобы получить льготный автокредит, заемщик в первую очередь должен соответствовать ниже перечисленным критериям:

  • Быть гражданином Российской Федерации;
  • Иметь водительские права;
  • Не иметь других автокредитов.

Соответствуете – отлично, но даже в этом случае нет гарантии, что вы попадете под действие этой программы. Дело в том, что этой льготой смогут воспользоваться лишь некоторые категории граждан:

  • Родители хотя бы одного ребенка до 18 лет;
  • Работники государственных медицинских организаций;
  • Работники государственных и муниципальных образовательных организации;
  • Мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, а также члены их семей;
  • Покупатели первого автомобиля в жизни;
  • Служившие пенсионеры;
  • Владельцы автомобилей, которые выпущены свыше 6 лет назад, и при условии, что он был в собственности не менее года, а теперь сдается по программе «трейд-ин».

Для получения господдержки должно соблюдаться хотя бы одно из перечисленных выше условий.

Какой автомобиль можно купить по программе льготного автокредита в Омской области?

Автомобили, которые попадают под действие этой программы, так же должны соответствовать целому ряду критерием. И главный из них – это отечественная сборка с Двигателем внутреннего сгорания или полностью отечественный электромобиль. Помимо этого, машина должны вписываться еще в следующие рамки:

  • Стоимость до 2 млн рублей, но электромобили это требование не затрагивает;
  • Полная масса— до 3,5 тонны;
  • Имеется электронный Паспорт транспортного средства (ПТС);
  • Автомобилю присвоено не менее 2567 баллов;
  • Транспортное средство находится в залоге у банка или иной кредитной организации.

Что за баллы присваиваются автомобилям из программы льготного автокредита?

Баллы автомобилям, которые попадают под программу, присваиваются по отдельному соглашению производителей и Минпромторга. Это сделано для того, чтобы подтвердить, что транспорт произведен именно в России.

Например, в конструкциях, узлах и механизмах использовался российский металл – получаем 200 баллов, российская окраска – еще 400 баллов, сварка кузова в отечественных условиях – плюс дополнительные 500 баллов.

Сразу отметим, что заемщикам нет никакой необходимости запасаться калькулятором, сидеть и самим что-то высчитывать. На все автомобили из программы уже получено заключение, где все подсчитано и прописано. Потому можно просто поинтересоваться в автосалоне, а что же подходит под кредит с господдержкой.

Какие марки автомобилей в Омской области попадают под программу льготного автокредита?

Минпромторг не назвал конкретные марки, которые попали в программу льготного автокредита, однако на сайтах банков и кредитных организациях такая информация имеется. Ознакомились и вот, что получилось:

  • Lada Granta
  • Lada Vesta
  • Lada XRAY
  • LADA 4x4
  • Lada NIVA Travel
  • «Москвич 3»
  • УАЗ Патриот
  • УАЗ Патриот Профи (Полуторка)
  • УАЗ Хантер Классик
  • УАЗ Пикап
  • УАЗ 2206 («Буханка»)
  • ГАЗель NEXT (бортовая платформа)
  • ГАЗель NEXT (фургон)
  • ГАЗель Бизнес (автобус)
  • Haval Jolion (собранный в Туле)
  • Электромобиль Evolute i-PRO
  • Электромобиль Evolute i-JOY

Какая скидка будет на автомобиль по программе льготного автокредитования?

На деле предусмотрено всего два варианта скидок, которые варьируются от региона проживания. Так, для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) она составит 25% от стоимости, для любых других регионов РФ, в том числе и Омской области, - 20%.

Отдельно прописаны условия для электромобилей, - для них также предусмотрена льгота в 25%, но не более 625 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас в ДФО входят следующие регионы: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Какие банки в Омской области работают по программе льготного автокредита?

Как указывает Минпромторг сейчас льготный автокредит можно оформить в нижеследующих банках:

  • Банк ВТБ;
  • Драйв Клик Банк;
  • Совкомбанк;
  • Росбанк;
  • Газпромбанк;
  • ФК «Открытие»;
  • Генбанк;
  • Российский национальный коммерческий банк;
  • Кредит Европа Банк;
  • Быстробанк;
  • ОТП Банк;
  • РН Банк.

Какая будет ставка и срок по льготному автокредиту?

А вот тут Минпромторг не прописал никаких правил, то есть и ставку и срок кредитования устанавливают банки. До 2020 года такой кредит давали не более чем на 3 года, но потом это ограничение отменили.

Как в Омской области оформить льготный автокредит?

Вариантов для оформления льготного автокредита, что в Росси в целом, что в Омской области, в частности всего три. Перво-наперво можно прийти в автосалон, где подскажут, с какими банками они сотрудничают в рамках этой программы, или обратиться на прямую в один из филиалов финансовых организаций, которые выдают автокредиты с господдержкой, и наконец - оставить заявку на их официальном сайте.

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