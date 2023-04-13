Сразу отметим, что заемщикам нет никакой необходимости запасаться калькулятором, сидеть и самим что-то высчитывать. На все автомобили из программы уже получено заключение, где все подсчитано и прописано. Потому можно просто поинтересоваться в автосалоне, а что же подходит под кредит с господдержкой.