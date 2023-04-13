Лесной пожар на границе Алтайского края с Казахстаном охватил более 20 га площади

По границе Алтайского края с Казахстаном произошел лесной пожар, который охватил площадь более 20 га. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар находится на расстоянии от населенных пунктов и не представляет непосредственной угрозы для жителей.