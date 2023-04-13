Лесной пожар на границе Алтайского края с Казахстаном охватил более 20 га площади

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Однако, точную площадь возгорания сложно определить из-за дыма и множества очагов возгорания, где пожары уже потушены, а где еще нет. Ранее глава Алтайского края сообщил о возникновении крупного лесного пожара на расстоянии 10 км от села Бастан, предположительно из-за перекидывания огня на территорию России с территории Казахстана.
Усложнение ситуации связано с порывистым ветром, пишет RT.
В свою очередь, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозирует высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов России.