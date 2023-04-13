Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»

В прошлом году с 12 апреля по 31 декабря беженцев также заселяли в гостиницу «Иртыш». Ранее в облправительстве также сообщали, что большинство вынужденных переселенцев проживают у родственников городе Омске, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Москаленском и других районах.