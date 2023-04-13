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Контракт на 15 млн. Беженцев из ЛДНР и Украины разместят в омской гостинице «Иртыш»

13 апреля 2023, 09:33
Фото: 1MI

Вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины разместят в комплексе «Иртыш»

Согласно контракту, проживание одного человека в гостинице стоит 1090 рублей в сутки, а питание от 967 до 1056 рублей, в зависимости от возраста постояльца.

Омский гостиничный комплекс «Иртыш» разместит у себя беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующий контракт муниципальное предприятие заключило 11 апреля. Заказчиком выступает министерство региональной безопасности Омской области. Сумма контракта составила 15 094 294 рублей, деньги поступят из областного бюджета. Срок оказания услуг по договору — с 25 марта по 31 декабря 2023 года.

В конце января аналогичный контракт заключили на сумму в 13 053 880 рублей.

«[На общую сумму] влияет огромное количество факторов, в том числе, и от количества проживающих, и от питания зависит. Количество заселяемых постоянно плавающее», — рассказал Городу55 директор по развитию гостиничного комплекса «Иртыш» Алексей Саяпин.

Согласно контракту, проживание одного человека в гостинице стоит 1090 рублей в сутки, а питание от 967 до 1056 рублей, в зависимости от возраста постояльца.

В прошлом году с 12 апреля по 31 декабря беженцев также заселяли в гостиницу «Иртыш». Ранее в облправительстве также сообщали, что большинство вынужденных переселенцев проживают у родственников городе Омске, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Москаленском и других районах.

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