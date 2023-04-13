Илья Николин официально возглавил Омский союз предпринимателей

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В Омском областном союзе предпринимателей появился новый президент. С 11 апреля этот пост занимает Илья Николин, владелец сети автосервисов «Реактор». Пять месяцев он был временно исполняющим обязанности после внезапного ухода предшественника, Алексея Провозина.
Провозин тогда объяснил Городу55 свой уход занятостью: помимо своего бизнеса, у него есть еще мандат депутата Городского совета. Прежде союз предпринимателей возглавляли такие известные в Омске бизнесмены, как Димитрий Галаванов, Дмитрий Шадрин, Виталий Путинцев.