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Илья Николин официально возглавил Омский союз предпринимателей

13 апреля 2023, 05:43
Фото: 1MI
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До этого владелец «Реактора» был исполняющим обязанности

В Омском областном союзе предпринимателей появился новый президент. С 11 апреля этот пост занимает Илья Николин, владелец сети автосервисов «Реактор». Пять месяцев он был временно исполняющим обязанности после внезапного ухода предшественника, Алексея Провозина.

Провозин тогда объяснил Городу55 свой уход занятостью: помимо своего бизнеса, у него есть еще мандат депутата Городского совета. Прежде союз предпринимателей возглавляли такие известные в Омске бизнесмены, как Димитрий Галаванов, Дмитрий Шадрин, Виталий Путинцев.

 

В омском Союзе предпринимателей внезапно сменился руководитель
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#Николай Эйхвальд#Союз предпринимателей#Бизнес#Новости#Илья Николин
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