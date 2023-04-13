Илья Николин официально возглавил Омский союз предпринимателей

Провозин тогда объяснил Городу55 свой уход занятостью: помимо своего бизнеса, у него есть еще мандат депутата Городского совета. Прежде союз предпринимателей возглавляли такие известные в Омске бизнесмены, как Димитрий Галаванов, Дмитрий Шадрин, Виталий Путинцев.