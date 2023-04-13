Губернаторы поддержали акцию по выдаче паспортов «Мы - граждане России!»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В ЯНАО, Астраханской, Калининградской и Оренбургской областях паспорта школьникам вручили главы этих субъектов РФ. Акция также прошла в Москве, Алтайском крае, республиках Дагестан и Татарстан, Тульской и Новосибирской областях. Губернаторы, присутствующие на церемониях, поздравили ребят и дали им напутствие стать ответственными гражданами России, пишет 56orb.ru.
«Паспорт - это не просто возможность стать полноценным участником общества, в нём заложена ваша ответственность за судьбу нашей Родины, обязанность заботиться о ней, беречь её традиции, честно жить и трудиться на благо нашей страны. Уверен, что каждый из вас внесёт свой заметный вклад в развитие России и нашего региона», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Акция «Мы - граждане России!» призвана сформировать гражданскую, патриотическую позицию у подрастающего поколения и укрепить их чувство идентичности и сопричастности судьбе государства. Более полумиллиона школьников из всех 89 регионов России примут в ней участие в этом году.
Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров отметил, что первое получение главного личного документа должно стать настоящим событием для любого подростка, и масштабы акции будут только расти. Он заявил, что уже в следующем учебном году более 1,5 млн ребят присоединятся к этой акции.