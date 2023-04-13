Эксперты рекомендуют россиянам не спешить с покупкой валюты

Пик интереса к обмену валюты пришелся на 7–10 апреля и превысил 30% по сравнению с прошлым месяцем. Эксперты отметили, что рост интереса к доллару, евро и юаню за последний месяц составил порядка 25% и 33% соответственно. Размер колебаний спроса на валюту связан с изменениями курса рубля, количеством валюты на руках у населения и простотой операций, пишет iz.ru.