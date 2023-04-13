Через 10 лет омский микрорайон «Амурский-2» увеличится на треть

Строительством нового жилья на 21-й Амурской занимается ГК «Стройбетон». В течение 10 лет в микрорайоне планируют возвести 39 многоэтажных домов. Речь идет о 6120 квартирах или 308 тысячах квадратных метров жилой недвижимости. 5% от общего числа квартир застройщик обещает передать для обеспечения жильем льготных категорий, в том числе сирот и жителей аварийных домов.