Через 10 лет омский микрорайон «Амурский-2» увеличится на треть

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В пресс-службе омского минстроя поделились планами по застройке жилого района «Амурский-2». К 2033 году микрорайон по прогнозам увеличится на треть.
Строительством нового жилья на 21-й Амурской занимается ГК «Стройбетон». В течение 10 лет в микрорайоне планируют возвести 39 многоэтажных домов. Речь идет о 6120 квартирах или 308 тысячах квадратных метров жилой недвижимости. 5% от общего числа квартир застройщик обещает передать для обеспечения жильем льготных категорий, в том числе сирот и жителей аварийных домов.
В настоящий момент «Стройбетон» занимается подготовкой свайных полей под первые три дома и ведет проектные работы по остальным многоэтажкам.
Добавим, что по плану в микрорайоне помимо уже имеющихся школы на 1122 места и детсада на 310 мест появятся дополнительные социальные объекты. Среди них — еще одна школа, детские сады, поликлиника, спорткомплекс, торговый центр и парковая зона.
Напомним, ранее в городе анонсировали строительство жилого комплекса «Снегири» в Ленинском округе. Реализацией проекта займется ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“. Компании предстоит построить 19 многоэтажных домов.