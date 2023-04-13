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Через 10 лет омский микрорайон «Амурский-2» увеличится на треть

13 апреля 2023, 06:31
Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области
К 2033 году в микрорайоне планируют построить 39 новых многоэтажных домов.

В пресс-службе омского минстроя поделились планами по застройке жилого района «Амурский-2». К 2033 году микрорайон по прогнозам увеличится на треть.

Строительством нового жилья на 21-й Амурской занимается ГК «Стройбетон». В течение 10 лет в микрорайоне планируют возвести 39 многоэтажных домов. Речь идет о 6120 квартирах или 308 тысячах квадратных метров жилой недвижимости. 5% от общего числа квартир застройщик обещает передать для обеспечения жильем льготных категорий, в том числе сирот и жителей аварийных домов.

В настоящий момент «Стройбетон» занимается подготовкой свайных полей под первые три дома и ведет проектные работы по остальным многоэтажкам.

Фото: Пресс-служба министерства строительства Омской области

Добавим, что по плану в микрорайоне помимо уже имеющихся школы на 1122 места и детсада на 310 мест появятся дополнительные социальные объекты. Среди них — еще одна школа, детские сады, поликлиника, спорткомплекс, торговый центр и парковая зона.

Напомним, ранее в городе анонсировали строительство жилого комплекса «Снегири» в Ленинском округе. Реализацией проекта займется ООО «Специализированный застройщик „Догма-Омск“. Компании предстоит построить 19 многоэтажных домов.

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#Юлия Истомина#Многоквартирный дом#Строительство#Строительство дома#Минстрой#Застройщик#Общество#Город#Новости#Омск
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