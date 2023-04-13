Будущее жилищной сферы России рассмотрели Путин и Мутко

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Речь шла о вовлечении в процесс земель и возведении домов, нюансах оформления ипотеки, способах совершенствования мер господдержки россиян, а также об инструментах, ориентированных на обеспечение внебюджетного финансирования инфраструктуры жилья.
Мутко доложил главе государства о том, что в прошлом году эксперты ДОМ.РФ сфокусировали свое внимание на комплексной реализации всех механизмов – были выработаны принципиально иные подходы к деятельности. Работу перенастроили так, чтобы это была компания полного цикла: от вовлечения в оборот земельных участков и последующего строительства на них до инвестирования и реализации мер, направленных на оказание поддержки ипотечному кредитованию.
«Делаем акцент на развитие инфраструктурных проектов, и конечно, много работаем над системными мерами, такими как цифровизация, выпуск инфраструктурных и ипотечных облигаций», - констатировал Мутко.
Он сообщил, что на сегодняшний день активы ДОМ.РФ достигают отметки примерно трех трлн рублей, и полтора трлн рублей из этой суммы уже работают в отечественной экономике.
Институт развития – оператор ряда льготных ипотечных программ с 2018 года. Не менее двух миллионов семей благодаря участию в них улучшили свои жилищные условия. Наши соотечественники за это время оформили кредитов на сумму, превысившую 5,5 триллиона. Кроме того, около 500 тысяч многодетных семей получили по 450 тысяч на погашение финансовых займов.
В течение минувшего года в России выдали 46 процентов кредитов с господдержкой. В рамках реализации льготных программ сегодня оформляют 8 из 10 ипотек на квартиры в новостройках. Мутко отметил, что речь идет о большом вкладе, так как благодаря мерам поддержки в 2022 году не столь резко сузился спрос.
По-прежнему продолжает набирать темпы масштабная программа «Семейная ипотека». В минувшем году она была распространена на семьи, воспитывающие двух несовершеннолетних детей. Спрос повысился, как следствие, на 70 процентов. Данная мера господдержки, вне всяких сомнений, оказывает значительное влияние на рынок, подчеркнул Мутко. Но есть проблема: структура строящегося в нашей стране жилья не соответствует запросам ее граждан. Дело в том, что свыше половины объектов – однокомнатное и малогабаритное жилье, а не менее чем в 50 процентах семей – три человека и более. ДОМ.РФ предложил Кабинету министров продумать меры для стимулирования граждан к покупке квартир с большей площадью. Так станет возможным сокращение ставки на 1-2 п. п.
Ещё одна важная точка роста – это выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В прошлом году общий объем такого кредитования увеличился втрое, но проникновение до сих пор невысокое. В рамках реализации ипотечных программ в нашей стране сейчас строится каждый десятый дом, а в ближайшие три пять лет будут возводить каждый второй. Главными условиями Мутко назвал здесь стандартизацию рынка ИЖС наряду с его стремительным развитием.
В последнее время демонстрирует активное развитие рынок аренды. Мутко сообщил, что портфель ДОМ.РФ состоит уже примерно из 10 тысяч квартир и апартаментов на территориях семи субъектов государства. Арендное жилье во исполнение поручения Путина создают сейчас для 10 тысяч молодых специалистов, проживающих и работающих в дальневосточных субъектах, следует из доклада Мутко.
ДОМ.РФ продолжает развивать механизмы для вовлечения в оборот федеральных земель по закону о КРТ и на основании результатов аукционов «за долю». В итоге на отечественном рынке жилой недвижимости начал заметно расти объем предложений. На таких землях на сегодня возведено уже почти 20 миллионов «квадратов». Не менее 275 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.
Институт развития и компания «ДОМ.РФ Девелопмент» совместно реализуют целый ряд проектов. Запланировано строительство первого современного квартала – он появится во Владивостоке. Не так давно было запущено льготное финансирование объектов городской инфраструктуры. 25 проектов на общую сумму в 115 миллиардов рублей реализуют в настоящее время с привлечением облигаций ДОМ.РФ.
Специалисты Минстроя РФ и Института развития совместными усилиями завершили разработку так называемого «зеленого» стандарта строительства многоэтажек. Ключевой целью является масштабирование российского рынка экологичного жилья. В перспективе начнет работать механизм, предусматривающий проверку девелоперских проектов на предмет соответствия ГОСТ Р.
Говоря о важнейших стимулах для стремительного развития жилищной отрасли, Мутко указал на повышение качества жизни россиян и благоустройство новых микрорайонов. Для этого будет в полтора раза улучшено качество городской среды, пояснил глава ДОМ.РФ. Эксперты разработали 36 мастер-планов городов, 11 из них – на территориях дальневосточных субъектов, заключил Мутко.