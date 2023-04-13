Будущее жилищной сферы России рассмотрели Путин и Мутко

По-прежнему продолжает набирать темпы масштабная программа «Семейная ипотека». В минувшем году она была распространена на семьи, воспитывающие двух несовершеннолетних детей. Спрос повысился, как следствие, на 70 процентов. Данная мера господдержки, вне всяких сомнений, оказывает значительное влияние на рынок, подчеркнул Мутко. Но есть проблема: структура строящегося в нашей стране жилья не соответствует запросам ее граждан. Дело в том, что свыше половины объектов – однокомнатное и малогабаритное жилье, а не менее чем в 50 процентах семей – три человека и более. ДОМ.РФ предложил Кабинету министров продумать меры для стимулирования граждан к покупке квартир с большей площадью. Так станет возможным сокращение ставки на 1-2 п. п.