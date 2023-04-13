Банк «Точка» и его дочерние компании продаются банком «Траст»

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
На аукцион выставлены АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка», сообщает lenta.ru.
«Точка» оказывает большой спектр финансовых и нефинансовых услуг для бизнеса. Два месяца назад банк получил универсальную банковскую лицензию для самостоятельной работы с отечественной и другими валютами. Также у организации появилась возможность привлекать деньги во вклады физических лиц. Капитал банка ООО «Банк Точка» составляет 3,6 миллиарда рублей, а количество активных клиентов — 400 тысяч.
Чистая прибыль АО «Точка» по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 миллиарда рублей. Это на 40% больше плана. По итогам января-февраля 2023 года чистая прибыль составила 1,1 миллиарда рублей. Банк предоставляет свои сервисы в 700 городах, в 22 городах у банка работают штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге.
Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил, что «Точка» — это прибыльный банк со своей банковской лицензией и широкой активной клиентской базой в перспективном сегменте МСП.
«Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет „Точке“ работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса», —заявил Соколов.